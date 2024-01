Pékin affirme que l’image de l’UE « est en jeu » après de nouvelles mesures de protection

L’image de l’Union européenne « est en jeu », a affirmé Pékin jeudi, après que Bruxelles a dévoilé la veille une série d’initiatives pour protéger ses intérêts économiques et notamment ses technologies sensibles.

« L’image de l’UE dans les secteurs de l’économie et du commerce international est en jeu », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin, appelant Bruxelles à ne pas prendre de mesures « anti-mondialisation ».

Mercredi, des commissaires européens ont présenté un paquet de cinq initiatives, avec notamment le renforcement du mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe entré en vigueur fin 2020, dont l’action doit être plus coordonnée. L’UE veut s’attaquer aux risques pour la sécurité économique européenne et éviter que ses technologies et infrastructures sensibles ne tombent entre les mains de rivaux tels que la Chine.

« La communauté internationale est très inquiète de l’unilatéralisme protectionniste de l’UE dans les secteurs économique et commercial« , a réagi M. Wang, interrogé sur ces nouvelles règles. « Les tendances actuelles ne vont faire qu’intensifier ces inquiétudes », a-t-il averti. « Nous espérons que l’UE respectera le libre-échange, la libre-concurrence et la coopération ouverte, qui sont des normes fondamentales de l’économie de marché », a-t-il encore ajouté.