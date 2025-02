Nouvelle vague de sanctions contre la Russie

Les Vingt-sept ont validé lundi un seizième paquet de sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis à Bruxelles, ont observé une minute de silence pour marquer le troisième anniversaire de cette invasion.

Ce nouveau train de sanctions vise notamment la flotte fantôme de la Russie. Mais aussi les consoles vidéos utilisées pour piloter les drones, des banques utilisées pour contourner les sanctions ou encore des organes de propagande.

“Chaque paquet de sanctions prive le Kremlin de fonds nécessaires pour mener la guerre. Alors que des pourparlers sont en cours pour mettre fin à l’agression russe, nous devons placer l’Ukraine dans la position la plus forte possible. Les sanctions sont un moyen de pression”, a souligné la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

“Il n’y a aucun doute sur l’identité de l’agresseur. Il doit payer et être tenu pour responsable de cette guerre”, a-t-elle ajouté.

Nouvelles sanctions

La liste des sanctions individuelles (gel des avoirs dans l’UE et interdiction d’y entrer) s’allonge de 48 individus et 35 entités. Une interdiction d’accès aux ports et de fourniture de services vise les pétroliers non européens qui font partie de “la flotte fantôme de Poutine”. Ces navires contournent le mécanisme de plafonnement des prix du pétrole ou transportent des équipements militaires pour la Russie, ou des céréales ukrainiennes volées. Ainsi, 74 navires originaires de pays tiers ont été visés aujourd’hui pour ces motifs. Ce qui porte à 153 le nombre total de navires listés.

D’autres sanctions visent le “Système de transfert de messages financiers” (SPFS) de la Banque centrale de Russie. Elle cherche à neutraliser l’effet des sanctions. Des interdictions d’exportations de technologies “à double usage” (civil et militaire) frappent 53 nouvelles entités, russes, chinoises, indiennes, kazakhs, ouzbèkes, des Emirats arabes unis, etc.

Restrictions complémentaires

De nouvelles restrictions pèsent désormais sur l’importation d’aluminium primaire, qui génère des revenus importants pour la Russie. Huit médias russes accusés de relayer la propagande sont suspendus de diffusion dans l’UE. D’autres sanctions visent les secteurs du transport et de l’énergie.