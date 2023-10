Nouveau recul du commerce extérieur chinois

Le commerce extérieur chinois a de nouveau reculé en septembre. Toutefois, la baisse a été moins importante qu’en août et moins forte que ce à quoi les analystes s’attendaient.

Selon les chiffres officiels publiés par Pékin vendredi, les importations et les exportations ont ainsi diminué de 6,2% par rapport à septembre de l’année dernière. En août, ces baisses étaient encore de 7,3% et 8,8% respectivement. Les analystes avaient prévu une baisse de 6,3% des importations et de 8% des exportations pour le mois de septembre.

Les exportations de voitures continuent cependant d’afficher des chiffres élevés, augmentant de 45% d’une année sur l’autre. La Chine est le premier producteur mondial de tels véhicules. Le pays a, par contre, exporté beaucoup moins de meubles, de vêtements, de chaussures et de jouets.

Du côté des importations, le pétrole brut (+14%) et le charbon (+28%) ont particulièrement progressé. En revanche, il y a eu moins d’importations de biens industriels tels que l’acier, le cuivre et les machines, ce qui pourrait indiquer une certaine prudence de la part des producteurs chinois.

L’économie chinoise souffre de la faiblesse actuelle de la demande mondiale, d’un marché immobilier en crise et d’une faible consommation intérieure.

En septembre, les prix à la consommation en Chine sont restés étonnamment stables par rapport à septembre de l’an dernier. Le spectre de la déflation menace donc à nouveau le pays alors que les analystes avaient tablé sur une légère hausse, après une inflation de 0,1% en août. Les prix à la consommation avaient déjà baissé de 0,3% en juillet.