Musk s’attaque à l’agence créée pour protéger les consommateurs des abus de Wall Street

Elon Musk, le chef du département de l’efficacité gouvernementale sous la présidence de Donald Trump s’attaque à une nouvelle cible : le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Cette agence indépendante, créée pour protéger les consommateurs des abus de Wall Street à la suite de la Grande Récession, est aujourd’hui en péril.

Dimanche après-midi, les employés du CFPB ont appris que le siège de Washington serait fermé pour la semaine et qu’ils devraient travailler à distance. Cette décision intervient un jour après la nomination de Russell Vought, ancien responsable du budget de Trump, en tant que directeur par intérim. Ce dernier a immédiatement demandé au personnel de cesser toute action contre les abus financiers.

Le pouvoir de Musk dans l’administration Trump soulève des inquiétudes inédites. L’homme d’affaires licencie ou suspend des fonctionnaires, influence la politique étrangère américaine et accède potentiellement à des données sensibles, sans aucune obligation de rendre des comptes.

Si plusieurs tribunaux ont temporairement bloqué certaines de ces mesures, la confrontation entre la Maison-Blanche et le système judiciaire s’intensifie. Selon CNN, cette lutte pourrait être l’une des plus marquantes de l’histoire moderne des États-Unis en matière de séparation des pouvoirs, avec une Cour suprême largement dominée par une majorité conservatrice favorable à une interprétation extensive de l’autorité présidentielle.

Malgré leurs personnalités fortes et leur volonté de dominer leur environnement, Trump et Musk maintiennent une relation solide. Lors d’une interview diffusée lors du Super Bowl, Trump a salué Musk, affirmant : “J’ai eu une aide précieuse avec Elon Musk, qui a été formidable”. Interrogé sur la confiance qu’il lui accorde, il a ajouté : “Faire confiance à Elon ? Oh, il ne gagne rien. En fait, je me demande comment il peut y consacrer du temps. Il est tellement à fond dedans.”

Cette alliance repose sur des intérêts communs. Tous deux rejettent les réglementations et les limites imposées à leurs actions, et partagent un mépris pour les contre-pouvoirs démocratiques. Musk a récemment soutenu des partis d’extrême droite en Europe, s’inscrivant dans une dynamique similaire à celle de Trump, qui continue de contester les résultats de l’élection de 2020.