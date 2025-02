Musk pourrait distribuer un chèque de 5.000 dollars à chaque contribuable américain

Ce cadeau, un chèque de 5.000 dollars à chaque contribuable américain, redorerait le blason d’un Donald Trump en baisse dans les sondages.

Elon Musk, qui dirige le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) dont la tâche est de réduire les dépenses gouvernementales, pourrait distribuer un chèque de 5.000 dollars aux contribuables américains. Cela correspondrait à une dépense de 400 milliards si elle concerne les 79 millions de foyers fiscaux américains qui paient effectivement l’impôt.

Cette proposition, qui émane de l’entourage d’Elon Musk et qui a été présentée par le milliardaire à la Maison-Blanche, est à l’étude, dit-on dans l’entourage de Donald Trump.

Dividende DOGE

Elon Musk © belga

James Fishback, PDG de la société d’investissement Azoria et conseiller externe de DOGE, semble être à l’origine du projet. « Avec DOGE qui réaliserait, selon les rapports, 1 milliard de dollars d’économies par jour, le président Trump a l’opportunité de travailler avec le Congrès pour pousser DOGE encore plus loin et offrir ce que nous, chez Azoria, appelons le « Dividende DOGE », écrit-il dans une note rendue publique : un chèque de remboursement d’impôt qui serait envoyé après l’expiration de DOGE en juillet 2026, financé exclusivement par une partie des économies totales générées par DOGE ».

Comme DOGE vise un total de 2.000 milliards de dollars d’économies, l’idée est de mobiliser 20 % de ces économies et les redistribuer aux 79 millions de foyers américains qui seront des contribuables nets de l’impôt fédéral sur le revenu en 2025. Cette redistribution prendrait la forme d’un chèque de remboursement d’impôt qui serait donc appelé le « Dividende DOGE ».

Sondages en baisse

James Fishback voit plusieurs avantages à cette mesure. Elle « compenserait les contribuables américains pour l’utilisation abusive et scandaleuse de leurs dollars d’impôts durement gagnés, que DOGE a révélée », selon le patron d’Azoria. Elle permettrait de partager « les avantages des économies réalisées par DOGE avec les contribuables américains, les incitant à signaler les cas de gaspillage, de fraude et d’abus à DOGE, ce qui augmente le montant total économisé par DOGE et accroît la taille de leur chèque de dividende DOGE ».

Ce dividende permettrait de « restaurer la confiance du public entre les contribuables et leur gouvernement, honorant ce contrat social et améliorant le moral fiscal ». Et « la nature conditionnelle du remboursement d’impôt (disponible uniquement pour les payeurs d’impôt sur le revenu fédéral en 2025) encourage la participation à la force de travail, car seuls les payeurs nets d’impôt sur le revenu fédéral en 2025 sont éligibles pour recevoir le « dividende DOGE » du président Trump », conclut James Fishback.

On ajoutera un autre avantage : ce chèque, qui serait signé Donald Trump et qui serait versé en 2026, après la dissolution de DOGE et juste avant les élections de mi-mandat (midterms) permettrait de redorer la popularité d’un président qui, trois semaines après sa turbulente entrée à la Maison-Blanche, voit déjà son crédit se dégrader. Plusieurs sondages (celui du Wall Street Journal et celui de Economist/YouGov) donnent désormais Trump perdant, avec 51% d’opinions défavorables.