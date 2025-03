Mission économique en Inde : mise en avant de l’expertise portuaire et maritime belge

La princesse Astrid n’a pas manqué de mettre en avant l’expertise portuaire et maritime belge lors de la dernière journée de la mission économique qu’elle préside en Inde. Elle a visité une drague, un grand bateau qui a pour fonction de draguer les fonds marins, du groupe belge DEME à Mumbai, avant de rencontrer les autorités du Jawaharlal Nehru Port, le deuxième plus grand port à conteneurs de l’Inde après celui de Mundra.

Lors de son entretien avec ces autorités, la princesse Astrid les a encouragés à faire appel à l’expertise de groupes comme DEME et Jan De Nul, spécialisés dans le dragage. Tous deux viennent d’ailleurs de signer conjointement une lettre d’intention pour s’associer avec un partenaire indien (dans un projet d’une valeur de 185 millions d”euros) afin de valoriser des terres et protéger les côtes pour le port de Vadhavan, sur la côte ouest de l’Inde. Le gouvernement indien souhaite en faire l’un des dix premiers ports à conteneurs du monde d’ici 2040.

Les autorités du port d’Anvers étaient également présentes pour l’occasion.

La princesse a aussi pu découvrir un simulateur pour le pilotage de grands bateaux tels que ceux qu’on croise dans les ports industriels et à conteneurs. Un peu plus tôt dans l’après-midi, elle avait même pu monter à bord de la plus grande drague du groupe DEME, le “Congo River”, qui se trouvait à quai et non en mer.

Ce bateau y est chargé d’aspirer la vase des fonds marins du port afin de les maintenir suffisamment profond pour le trafic maritime. Il navigue à travers les mers et océans en fonction des projets. Son personnel, un équipage de 30 personnes environ (dont onze Belges pour le moment), y séjourne durant six semaines avant de bénéficier d’un même nombre de semaines de congé.

Le Congo River est actuellement impliqué dans un projet à proximité de Mumbai. Il prendra ensuite le cap de Singapour avant de revenir pour un projet en Inde, mais ailleurs que dans le coeur économique du pays.