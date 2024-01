Michael O’Leary (CEO Ryanair) : Boeing doit améliorer « considérablement » ses contrôles qualité

Le constructeur Boeing, mais aussi son homologue européen Airbus, doivent « améliorer considérablement » leurs contrôles qualité, a affirmé mardi le patron de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair Michael O’Leary, après un incident spectaculaire vendredi aux Etats-Unis sur un 737 MAX du constructeur américain.

Ryanair « n’a aucun avion MAX 9 en service ou en commande« , a précisé la compagnie dans une déclaration transmise à l’AFP, en référence au modèle Boeing 737 MAX 9, dont un appareil de la compagnie Alaska Airlines a perdu une porte en plein vol vendredi.

« Je pense qu’Airbus et Boeing, et certainement Boeing, doivent améliorer considérablement le contrôle qualité« , a déclaré M. O’Leary dans des propos au Financial Times (FT) mardi, confirmés à l’AFP par l’entreprise.

Pour autant, « le 737 est très bien. Mais il n’a pas besoin de ce genre de problèmes de réputation à court terme », a ajouté le patron de la compagnie low-cost irlandaise, première d’Europe en nombre de passagers transportés.

Ryanair, gros client de Boeing

La compagnie Ryanair ne possède que des Boeing 737, mais ce sont d’autres versions de cet appareil (la filiale du groupe Ryanair Lauda Europe possède toutefois des Airbus A320).

Ce gros client de Boeing s’est plaint à plusieurs reprises des retards de livraison du constructeur, même s’il estime que celui-ci « est en train de résoudre ses problèmes ».

« Le problème qui a affecté l’avion Alaska ne s’applique pas à l’avion MAX 8, exploité par Ryanair, ni aux MAX 10 que Ryanair a en commande », a assuré à l’AFP la compagnie, qui a commandé en mai dernier 300 avions 737 MAX 10.

Airbus et Boeing « sont tous deux en retard dans leurs projets d’augmentation de la production mensuelle. Cela tient en grande partie aux pressions de la chaîne d’approvisionnement« , a indiqué Michael O’Leary au FT.

Les tarifs aériens, en particulier en haute saison estivale, vont s’en ressentir, estime-t-il: ils seront « plus élevés car il y aura moins de capacité sur les courtes distances en Europe ». Cela pèsera aussi sur le résultat de sa compagnie à hauteur « probablement de 2% ou 2,5% des bénéfices », a-t-il précisé au quotidien économique.

Ryanair a annoncé en novembre un bénéfice en nette hausse pour son premier semestre décalé, porté notamment par un trafic « record » l’été dernier et des prix en hausse.