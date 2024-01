Mais quel est ce faux tweet qui a rendu la planète crypto folle pendant 15 minutes ?

Pendant quinze minutes, on a cru que le gendarme des marchés américain avait autorisé la création d’ETF investis en Bitcoin. Mais c’était un faux tweet !

Cela a duré un quart d’heure. Mais quel quart d’heure ! Ce mardi, à 16h11 (heure de New York), le compte X/Twitter de la SEC, le gendarme des marchés américain, annonce que le régulateur approuve un ETF, un fonds d’investissement coté en Bourse, investi en Bitcoin.

Chez les aficionados des cryptoactifs, on se frotte les yeux, puis on hurle de joie. On savait que la SEC avait jusqu’à ce 10 janvier pour décider si oui ou non un tel fonds allait être autorisé par les autorités américaines. Une décision capitale pour l’avenir des crypto actifs, car jusqu’ici, les régulateurs ont été très réticents à l’égard des cryptos. Ils ne les considèrent pas comme des monnaies et aux Etats-Unis, les régulateurs américains interdisaient, jusqu’à présent, que des ETF investissent directement en Bitcoins.

Une décision attendue

Le marché table depuis des mois sur un tel avis de la SEC et c’est d’ailleurs pour cela que le cours du Bitcoin a bondi de 60% ces derniers mois. Car si la S.E.C. a résisté aux demandes du secteur d’autoriser de tels fonds, estimant que les cryptos actifs étaient trop aisément manipulables et peu sûrs, un tribunal américain avait toutefois pris, en août dernier, une décision autorisant la création de tels véhicules. La SEC doit donc remettre, pour ce mercredi au plus tard, un avis confirmant la chose.

Donc, apprenant que la SEC autorise finalement de tels ETF, la planète crypto sort les banderoles. Et la spéculation bat son plein. Le cours de la crypto passe, sur les plateformes d’échange, de 46.700 47.900 dollars.

Le soufflé retombe

Mais la fête a à peine le temps de commencer qu’elle est brutalement interrompue. A 16h26, le président de la SEC Gary Gensler, indique que le compte de l’agence a été « compromis » -autrement dit piraté-, et a posté un tweet « non autorisé »- autrement dit, faux.

Le Bitcoin retombe à 45.500 dollars. Détail croquignol : le piratage a pu avoir lieu parce que la SEC avait oublié le « b.a.-ba » de la cybersécurité et n’avait pas protégé son compte X par une authentification à double facteur. X a en effet expliqué que le pirate avait obtenu le contrôle d’un numéro de téléphone associé à l’identifiant officiel de la SEC sur le site et avait pu ainsi s’emparer du compte.

Quant à l’autorisation ou non d’émettre des ETF en Bitcoins, à l’heure d’écrire ces lignes, on l’attend toujours.