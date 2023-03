Macron persiste et signe: « Notre pays n’a pas le droit à l’immobilisme »

Le président français maintient la réforme des retraites et préserve la confiance en sa Première ministre. Il veut ouvrir une nouvelle page. De là à convaincre…

Un décor épuré au sein de l’Elysée. Une heure inhabituelle: 13h. Le président français, Emmanuel Macron, a tenté d’apaiser une France chauffée à blanc et d’ouvrir une nouvelle page, ce mercredi. Mais alors que la colère gronde et qu’une nouvelle mobilisation massive est annoncée jeudi, sur fond de blocages et de chaos, il n’a pas reculé: la réforme des retraites « va poursuivre son chemin démocratique » et la Première ministre Elisabeth Borne est chargée de préparer un nouveau programme gouvernemental pour « répondre à la colère légitime » de ceux qui manifestent pacifiquement.

« Pas de majorité alternative »

Pas de retrait du texte, pas de remaniement, pas de dissolution de l’assemblée… « Il n’y a pas de majorité alternative », a plaidé le président français. Non sans asséner des phrases fortes à l’encontre de ceux qui propagent la colère. Il n’y a pas de place pour l’extrême violence, scande-t-il, sans hésiter à compàrer les dérapages… à ce qui s’est passé aux Etats-Unis (sous Trump) ou au Brésil (sous Bolsonaro), voire aux dérives extrémistes passées les pays européens. En ajoutant: « Je constate que certains ont tendance, dans nos démocraties, à s’abstraire de la réalité ». S’il affirme respecter la colère légitime qui s’exprime lorsqu’elle est encadrée par les syndicats, il ajoute qu’il regrette qu’aucun syndicat n’ait formulé une proposition de compromis.

« Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que cela me fait plaisir de faire cette réforme?, lance-t-il encore. Non. Serait-ce plus confortable de mettre la poussière sous le tapis? Peut-être. » Mais Emmanuel Macron se dit déterminé à prendre ses responsabilités et à oeuvrer pour l’intérêt général. « S’il faut endosser l’impopularité, je l’endosserai », assume-t-il. Non sans égréner les raisons pour lesquelles il a réformé les retraites de la sorte: un désir de pédagogie qui ne porte pas, depuis des semaines.

« Pas le droit à l’immobilisme »

« Nous n’avons pas le droit pour notre pays à l’arrêt ou à l’immobilisme », décrète encore le président français, en évoquant un « monde inquiétant » et un « sentiment de déclassement » qu’il dit comprendre. Pour tenter de relancer son quinquennat et baliser a route des quatre années à venir, Emmanuel macron tend la main aux syndicats pour d’autres réformes et demande à sa Première ministre de tenter d’élargir sa majorité – en lorgnant vers les parlementaires de droite qui ont soutenu le projet.

« C’est aussi à nous d’entendre la colère légitime qui s’est exprimée », souligne-t-il. En affirmant qu’elle ne concerne pas ques les retraites. Pour reprendre l’initiative, il invite donc à un dialogue sur la revalorisation des carrières, sur une contribution exceptionnelle des grandes entreprises pour les travailleurs ou encore sur une remise à l’emploi de ceux qui ont décroché. Une tentative d’équilibre qui flirte avec l’équilibrisme.

Avec toujours ce leitmotiv, fragile: « Même à un moment d’incadescence politique, il n’y a pas de majorité alternative. » A Elisabeth Borne de « continuer à élargir cette majorité autant qu’elle le pourra avec le gens de bonne volonté ». Le changement? Il se nomme, pour Emmanuel Macron, « apaisement » et « coconstruction ». Et continuité, lorsqu’il évoque la réussite de la réindustrialisation du pays ou les bons résultats en matière d’emploi. Pas sûr, toutefois, qu’il réussira à convaincre un pays plus déchiré que jamais.

« »Il n’y a aucune réponse du président de la République.(…) Soit il a une méconnaissance de notre système et c’est très grave, soit il se fout de notre gueule« , a rapidement réagi Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.