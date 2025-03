L’Ukraine propose une trêve dans les airs et en mer, mais reste sous pression d’un camp Trump pro-Poutine

Des discussions ont lieu en Arabie Saoudite entre des délégations ukrainiennes et américaines. Le président Zelensky fait une proposition, après une lourde attaque de drones sur Mocou. Mais le penchant pro-russe de l’administration Trump se confirme. Et l’Europe réunit ses chefs d’Etat-major.

Comment recoudre le fil entre l’Ukraine et les Etats-Unis? Et surtout, est-ce possible, au vu des penchants pro-Poutine de plus en plus affirmés de l’administration Trump?

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est en Arabie Saoudite pour rencontrer une délégation américaine emmenée par le secrétaire d’Etat, Marco Rubio, et le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz. L’envoyé spécial sur l’Ukraine, Steve Witkoff, est quant à lui retenu sur le dossier du Proche-Orient, dont il a également la charge. La sensibilité de ce magnat de l’immobilier lorgne également vers Moscou.

Après les humiliations à répétition, on se demande bien comment l’Ukraine pourra faire entendre sa voix. Seule la pression de l’acccord sur les minerais reste un argument de poids.

Une proposition de trêve

Les Ukrainiens disent être “prêts à tout faire pour parvenir à la paix”, eux que Washington accuse de vouloir freiner le processus.

Le président Zelensky propose également une trêve “dans les airs et en mer”. Cette trêve limitée dans son champ d’application vise à tester la confiance entre les deux camps, peu de monde pariant sur la possibilité qu’elle soit respectée.

Comme pour souligner la pertinence de cette offre, l’Ukraine a mené sa plus grosse attaque contre Moscou à l’aide de drones, mardi matin, faisant trois morts. L’objectif de cette rencontre de Djeddad consiste à “définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial”.

Peu avant d’arriver en Arabie saoudite, Marco Rubio a dit juger cette idée prometteuse. “Je ne dis pas que cela seul sera suffisant, mais c’est le genre de concession nécessaire afin de mettre fin au conflit”, a-t-il affirmé à des journalistes.

Mais depuis l’arrivée de Donald Trump, l’Ukraine ne cesse de subir des humiliations: clash frontal au sein du Bureau Ovale, suspension de l’aide militaire, suivie d’une suspension du renseignement… Tout semble fait pour que Kiev craque littéralement, sur le terrain et à la table des négociations.

Un soutien à l’Ukraine, “traître”

Nouvelle démonstration des penchants pro-Moscou de l’administration Trump? Elon Musk, figure infernale qui suscite de plus en plus de tensions au sein des républicains, a qualifié de “traître” un sénateur démocrate soutenant l’Ukraine.

“Je viens de quitter l’Ukraine. Ce que j’ai vu m’a convaincu que nous ne pouvons pas abandonner le peuple ukrainien”, avait écrit Mark Kelly, images de son récent déplacement à l’appui. “Tout le monde souhaite la fin de la guerre” mais “tout accord doit protéger la sécurité de l’Ukraine et ne doit pas être un cadeau” pour le président russe, Vladimir Poutine.

“Traître”, a réplique Elon Musk. On ne peut être plus clair.

L’Europe avance

Pendant ce temps, mardi après-midi, le président français, Emmanuel Macron, reçoit à Paris “les chefs d’état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités”: pas moins de trente pays de l’OTAN et de l’Union européenne seront représentés, dont le Royaume-Uni et la Turquie.

Objectif: travailler sur les garanties de sécurité à offrir à l’Ukraine. “Il s’agit simplement de se projeter et de réfléchir à ce que doit être l’armée ukrainienne à l’avenir, et donc repartir du principe que la première des garanties de sécurité reste l’armée ukrainienne, que nous refuserons toute forme de démilitarisation de l’Ukraine”, a précisé Sébasrien Lecornu, ministre français des Armées.

Bien malin qui pourrait dire quelle direction tout cela va prendre.