L’OTAN hausse le ton contre la Chine dans le cadre de la guerre en Ukraine

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi que toute fourniture d’armes létales chinoises à la Russie, engagée dans une guerre en Ukraine, serait considérée comme une « grave erreur » avec de « graves conséquences » pour Pékin.

Jens Stoltenberg a cependant précisé que l’Alliance atlantique ne disposait d’aucune preuve que de telles livraisons ont déjà eu lieu.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères alliés élargie aux partenaires de la région indo-pacifique, Stoltenberg a souligné que la Chine n’avait pas condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que la Russie et la Chine se rapprochaient de plus en plus, ce qui renforce leur « alignement ». Il a cité l’amitié sans limites entre les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ainsi que leur accord destiné à faire entrer les relations entre leurs deux pays « dans une nouvelle ère » de coopération.

Stoltenberg a également noté que la Chine était de plus en plus dépendante de l’économie russe en raison des livraisons massives de gaz à Pékin via le gazoduc transfrontalier « Force de Sibérie ». En outre, la Chine et la Russie intensifiaient leurs activités militaires conjointes dans la région indo-pacifique.

Le secrétaire général a appelé à la solidarité entre les alliés de l’Otan et les partenaires partageant les mêmes vues dans un contexte où Pékin et Moscou s’opposent à l’ordre international fondé sur des règles. Il a également souligné que la Chine représentait un « défi » pour les « intérêts » et la « sécurité » des pays de l’Alliance, tel que mentionné dans le « concept stratégique » adopté en juillet dernier lors d’un sommet des chefs d’État et de gouvernement alliés à Madrid. Toutefois, il a exclu toute révision de ce concept qui ne citait même pas la Chine dans sa version de 2010.