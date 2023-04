Londres publie un plan post-Brexit de contrôles douaniers simplifiés

Le gouvernement britannique a présenté un plan visant à simplifier les contrôles douaniers post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Ce plan intervient quelques jours après des retards massifs et du chaos à la frontière de Douvres avec la France.

La réforme proposée par Londres repose sur une approche d’évaluation des risques pour classer les produits ou denrées présentant un risque élevé, modéré ou faible. Les contrôles seront adaptés en fonction de leur pays d’origine. De plus, des certificats sanitaires d’exportation simplifiés et numérisés seront utilisés pour les produits animaliers.

Le gouvernement britanique travaille également sur un programme pour permettre à des entreprises « autorisées » de plantes ou produits animaliers de bénéficier de contrôles abrégés.

Enfin, la réforme prévoit la mise en place d’un guichet unique commercial pour les importations et les exportations. Les données de sûreté demandées seront réduites, passant de 37 champs actuels à 24, dont 13 deviendront optionnels.

Le gouvernement a lancé une consultation de six semaines avec l’industrie avant de publier une version finale du plan, qui sera déployé sur un an à partir de fin octobre. Depuis la sortie effective de l’UE par le Royaume-Uni début 2021, des engorgements ont eu lieu dans les postes de douane en raison des procédures administratives supplémentaires requises avec les pays tiers, ainsi que du volume de biens et de personnes circulant entre l’Europe continentale et la Grande-Bretagne.

Le nouveau système a été salué par la Chambre de commerce britannique, qui croit fermement à la transition vers un système numérique, mais a été critiqué par le parti d’opposition Liberal Democrats qui estime qu’il rendra les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Europe plus difficiles.