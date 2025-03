L’Europe et le Canada se mettent en ordre de bataille face au cavalier seul américain: trop peu, trop tard?

Les Européens se réunissent en sommet jeudi pour relever le niveau de défense. Le président français, Emmanuel Macron, s’adresse à la nation ce mercredi soir. Son homologue canadien riposte face à une volonté d’annexion. La Belgique reste en retrait, Bart De Wever… skie. Et Trump… rêve du Prix Nobel de la paix.

Les temps sont graves. Le cavalier seul américain sur la scène internationale prend des dimensions inquiétantes. Ce n’est plus “America first”, mais “America only”, constate l’expert militaire Michel Goya, interrogé par plusieurs journaux européens.

Déconcertés, les alliés – ou devrait-on dire les “anciens alliés” -, se réunissent dans tous les sens pour trouver la bonne riposte face à ce temps nouveau empli de menaces. Jeudi, un Sommet européen analysera le plan ReArm Europe proposé par la Commission européenne. Il s’agit de mobiliser des centaines de milliards pour notre défense.

“Grande incertitude”

Le président français, Emmanuel Macron, s’adressera ce soir aux Français dans “ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis“. Depuis plusieurs semaines, il bat le rappel européen et au-delà afin d’être à la hauteur du revirement américain.

Avec le Royaume-Uni, la France tente d’élaborer un plan de paix pour l’Ukraine contenant des garanties de sécurité, envisageant la présence de soldats européens pour protéger un cessez-le-feu. La France évoque même la possibilité de mettre son parapluie nucléaire à la disposition des Européens – sans en perdre le contrôle.

Emmanuel Macron va rencontrer le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pour infléchir ses tentations pro-russes. Le dynamisme du Français est louable en cette période critique, mais les réserves de certains pays européens soucieux de suivre la volonté de paix américaine, Italie en tête, reste un frein.

Il s’agit de convaincre que le paix ne peut se faire à tout prix et stopper le renversement du récit. “Si la Russie arrête de se battre, il n’y a plus de guerre. Si l’Ukraine arrête de se battre, il n’y a plus d’Ukraine”, ne cesse de marteler. souligne l’ancien Premier ministre français, Gabriel Attal. Mais qui comprend encore ce sain raisonnement?

“L’Europe a trop tardé”

“Nous vivons des moments dangereux, soulignait Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en présentant le plan ReArm Europe. Notre sécurité est menacée très concrètement.”

C’est le branle-bas de combat généralisé. Trop peu, trop tard? “Comme d’habitude, il faut des crises pour se réveiller, analyse Michel Goya. L’Europe a trop tardé pour son éveil stratégique. En sociologie, on appelle ça de l’inertie consciente.”

Bart De Wever… skie

La Belgique, elle, reste en retrait. Pas de Bart De Wever au Sommet de Londres, pas d’adresse à la nation… Le Premier ministre skie en salopette noire et jaune: cela ne s’invente pas. Tout juste va-t-on confirmer la volonté d’élever les dépenses en matière de défense à 2% du PIB d’ici au sommet de l’OTAN… en juin à La Haye.

En attendant, le… président biélorusse propose de tenir des négociations de paix dans son pays, le président russe se félicite du nouveau discours américain et… Donald Trump rêve d’un Prix Nobel de la Paix. Nous en sommes là.

Le Canada parle de “faillite”

Les Canadies, eux, sont touchés de plein fouet par la première hausse douanière décidée par Donald Trump. “Si les droits de douane des États-Unis entrent en vigueur, le Canada ripostera à compter de minuit en mettant en oeuvre des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines”, a indiqué le chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau.

De façon remarquable, il a souligné que les Etats-Unis cherchaient à provoquer “la faillite” du Canada afin de l’annexer. Un signal d’alarme inédit.

Le président américain, lui, continue à lui donner du “monsieur le gouverneur” en espérant toujours faire du Canada le 51e Etat américain.

L’ère des empires est, en effet, un”monde d’incertitude”, soumis à la volonté d’imprévisibles empereurs.