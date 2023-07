L’escalade entre la Russie et l’Ukraine en mer Noire a fait bondir les prix des céréales

« Une semaine d’escalade »: les bombardements, tant russes qu’ukrainiens, visant des infrastructures portuaires en mer Noire ont fait grimper les cours du blé et du maïs sur les marchés, attentifs à la sécurité des exportations dans cette zone, cruciale pour l’approvisionnement mondial.

« On a vécu une semaine d’escalade, qui s’est traduite par un retour des marchés sur les niveaux d’avril dernier« , avant une accalmie mardi en l’absence de nouveaux bombardements russes, constate Gautier le Molgat, analyste au cabinet Agritel (Argus Media France).

A la Bourse de Chicago, le blé d’hiver américain de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) a clôturé mardi à 7,6025 dollars le boisseau (environ 27 kg), après être monté en séance à plus de 7,77 dollars, son plus haut niveau depuis cinq mois. De moindre ampleur, la hausse sur le marché européen a propulsé le blé tendre à près de 262 euros la tonne pour une livraison en septembre, grimpant de 12% en une semaine. Le maïs a suivi, dans une moindre proportion, clôturant mardi à 254 euros la tonne sur l’échéance d’août, en hausse de 7% sur la même période.

La flambée des cours a été surtout notable vendredi, après des bombardements sur le port ukrainien de Réni, sur le Danube, à 300 km à l’ouest du port maritime d’Odessa mais à moins de 300 mètres de la Roumanie, pays membre de l’Otan, qui a mis en garde contre « les graves risques pour la sécurité en mer Noire ».

Vulnérabilité russe

L’inquiétude des marchés est totalement pilotée par la situation géopolitique, estiment les analystes: elle n’est pas lié à un manque de blé, disponible et peu cher en provenance de Russie, ni de maïs, en abondance avec la récolte record brésilienne, elle est due à « la peur de futures pénuries », souligne Arlan Suderman, de la plateforme StoneX.

« Ce qui explique la hausse des cours des derniers jours, ce n’est pas la fermeture du corridor maritime – actée le 17 juillet, et qui avait permis de sortir 33 millions de grains d’Ukraine en un an – , c’est le fait que la Russie bombarde des installations portuaires, que l’Ukraine soit aussi à l’offensive, avec notamment l’attaque de drones en Crimée dans le détroit de Kertch samedi », pour Gautier Le Molgat. « Si les bombardements s’intensifient, cela posera la question de la sécurité du trafic dans la zone, de la mer d’Azov à la mer Noire, et donc de la capacité d’export des Russes. Personne n’y gagnera », souligne-t-il.

Pour le moment, le marché n’a pas « intégré » le risque d’une riposte de l’Ukraine qui bloquerait la circulation dans le détroit de Kertch, par lequel transite 40% des céréales russes exportées, mais ce risque existe, et « c’est un point de vulnérabilité pour la Russie », estime M. Suderman.

« Coût supplémentaire »

En Ukraine, le bombardement de Réni n’a pas interrompu le trafic fluvial et « les terminaux continuent à fonctionner », selon Andreï Sizov, du cabinet d’analyse SovEcon. Il estime probable « d’autres attaques russes sur le Danube ou des infrastructures qui lui sont connectées », jugeant que « la cible la plus logique serait le pont de Zatoka », qui relie Odessa au sud-ouest du pays, car « c’est la seule manière de rejoindre Izmaïl », sur le Danube. Cette voie fluviale, où des dizaines de cargos transitent ces derniers jours, permet à la fois de rallier Constanta (Roumanie) au sud, pour regagner la traditionnelle route du Bosphore, et le réseau ferré roumain, vers l’ouest.

Déterminée à maintenir les exportations agricoles ukrainiennes, l’Union européenne a dit mardi vouloir renforcer ces voies alternatives au corridor maritime, qui ont permis d’exporter plus de 41 millions de tonnes de céréales à travers la Roumanie et la Pologne. « La question porte sur le coût supplémentaire » de ces itinéraires, qui visent des exportations de 4 à 4,5 millions de tonnes par mois, et « sur la possibilité de les faire transiter par des pays est-européens qui ne veulent pas que ces céréales fassent baisser leurs propres prix« , souligne Michael Zuzolo de Global Commodities Analytics ans Consulting, qui s’interroge par ailleurs sur « la faisabilité d’un tel projet dans un délai relativement court » alors que la Russie vise les infrastructures céréalières elles-mêmes.

Autre crainte: le devenir même de l’agriculture ukrainienne. Pour Arlan Suderman, « la vraie inquiétude, c’est que les fermiers ukrainiens ne sèment pas s’ils ne peuvent pas exporter. Cela donnerait des pénuries l’an prochain ».