Les ultra-riches gagnent en un mois la richesse du tiers le plus pauvre

La richesse des milliardaires a augmenté de 314 milliards de dollars en janvier dernier, alerte lundi Oxfam Belgique. Ce montant dépasse la richesse cumulée du tiers le plus pauvre de la planète, soit 2,8 milliards de personnes, selon l’ONG, qui s’appuie sur des chiffres du magazine Forbes. Une cinquantaine d’organisations appellent les dirigeants du G20, regroupant les vingt pays les plus riches du monde, à agir contre ces inégalités extrêmes.

Selon le mouvement #TaxTheSuperRich, soutenu par plusieurs organisations telles qu’Oxfam, Amnesty International ou Greenpeace, 15 millions de travailleurs mettraient une année entière pour gagner, collectivement, une somme équivalente à celle amassée par quelques-uns. Jayati Ghosh, économiste de l’ICRICT, avertit que “l’inaction aggrave les disparités, ce qui permet aux oligarques d’accroître leur immense fortune et d’étendre leur pouvoir sur le reste du monde.”

Taxation des ultra-riches

L’ONG rappelle qu’en juillet dernier, les ministres des Finances du G20 ont accepté de coopérer pour taxer plus équitablement les ultras-riches. Depuis, les milliardaires ont empoché plus de 1.000 milliards de dollars de nouvelles richesses, déplore l’organisation. Par ailleurs, une cinquantaine d’organisations, dont Oxfam, exhorte ces États à respecter leur engagement. Elles préconisent un accord mondial pour taxer les super-riches, avec des taux suffisamment élevés, afin de réinvestir l’argent collecté dans la lutte contre la pauvreté, les crises climatiques et environnementales.

Soutien public et engagements internationaux

Un récent sondage, mené par Patriotic Millionaires International auprès de 2.902 millionnaires du G20, révèle qu’une large majorité (70 %) soutient une augmentation des impôts pour les plus riches. Par ailleurs, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réuniront ce lundi, au Cap en Afrique du Sud, pour entamer une première réunion de travail.