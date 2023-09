Les prix du pétrole restent supérieurs à 90 dollars

Les prix du pétrole commencent la semaine en légère hausse. Le baril de pétrole Brent, la référence pour le pétrole en provenance d’Europe, est payé 93,84 dollars, soit 57 cents de plus que vendredi.

Le baril de pétrole WTI américain coûte 90,48 dollars, soit une augmentation de 45 cents.

Les prix du pétrole se situent donc au-dessus de 90 dollars, leur niveau le plus élevé depuis novembre. Les restrictions de production et d’exportation imposées par l’Arabie saoudite et la Russie ont entraîné une flambée des prix au cours des dernières semaines.