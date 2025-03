Les incidents contre Tesla se multiplient

A Las Vegas, un homme vêtu de noir a ouvert le feu et incendié plusieurs véhicules Tesla, selon les autorités locales. Le FBI a ouvert une enquête pour déterminer s’il s’agit d’un acte de terrorisme intérieur.

Interrogé par CNN, Dori Koren, shérif adjoint du département de police métropolitain de Las Vegas, a déclaré que l’incident visait spécifiquement une installation Tesla. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont trouvé plusieurs véhicules en flammes et le mot “Résister” tagué sur les portes d’entrée de l’établissement.

L’enquête du FBI intervient dans un contexte de multiplication des actes de vandalisme contre les infrastructures de Tesla à travers les États-Unis. Des incidents similaires ont été signalés dans le nord-ouest du Pacifique, le nord-est et d’autres régions du pays.

Plusieurs véhicules, concessionnaires et bornes de recharge Tesla ont été vandalisés ces dernières semaines à travers les États-Unis, mais aussi en Europe et en Belgique.

Pour rappel, le 1er janvier 2025, un Cybertruck Tesla a explosé devant le Trump International Hotel à Las Vegas, entraînant la mort du conducteur et blessant légèrement sept personnes. L’enquête a révélé que le véhicule contenait des bidons d’essence, des récipients de carburant de camping et des mortiers de feux d’artifice, suggérant une possible action délibérée du conducteur. ​En février, dans le quartier de Neustadt, à Dresde en Allemagne, deux véhicules Tesla ont été incendiés en l’espace de 24 heures. Les autorités locales suspectent des actes criminels. ​En Caroline du Sud, un homme a été arrêté pour un incendie criminel dans une station de recharge, ayant laissé des graffitis hostiles à Elon Musk et à Donald Trump.

Le 3 mars, un incendie a endommagé sept bornes de recharge dans un centre commercial près de Boston. Plus tard dans le mois, une femme du Colorado a été inculpée pour avoir lancé des cocktails Molotov sur des véhicules et une concession Tesla. En Allemagne, quatre voitures Tesla ont été incendiées à Berlin. Les quatre incendies se sont déclarés en l’espace d’une demi-heure environ, dans plusieurs quartiers différents. Cinq autres voitures ont subi des dommages . “Tous les véhicules ont complètement brûlé”, a indiqué la police. En Belgique, le 18 mars, plusieurs tags nazis et des croix gammées ont été dessinés devant le site wallon de Tesla à Awans. Une plainte a été déposée par l’entreprise. Le parquet de Liège prend en charge le dossier pour les suites judiciaires.

Réaction des autorités US

Aux Etats-Unis, la procureure générale Pam Bondi a qualifié ces attaques de “terrorisme intérieur” et promis des conséquences sévères pour les responsables, y compris ceux qui pourraient financer ces actes. Cette position s’inscrit dans une tendance à redéfinir le terrorisme intérieur, notamment sous les administrations successives de Joe Biden et Donald Trump.

Sous l’administration Biden, le ministère de la Justice avait déjà mis en place une stratégie nationale pour lutter contre le terrorisme intérieur, incluant des attaques perpétrées par des groupes extrémistes. L’administration Trump, en revanche, semble élargir cette définition pour inclure les actes de vandalisme dirigés contre des entreprises.

Des conséquences pour Tesla

Si aucun blessé n’a été signalé, ces attaques représentent un enjeu financier et d’image pour Tesla. L’entreprise fait face à une baisse de ses ventes, notamment en Europe et en Chine. Aux États-Unis, les ventes ont diminué de 16 % entre décembre et janvier.

Elon Musk a réagi sur X en qualifiant ces actes de “violence insensée” et affirmant que “Tesla ne fait que fabriquer des voitures électriques et n’a rien fait pour mériter ces attaques malveillantes.”