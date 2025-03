Les droits de douane réciproques seront bien effectifs le 2 avril selon la Maison Blanche

Les droits de douane dits “réciproques”, voulus par le président Donald Trump, seront bien effectifs à compter du 2 avril, a assuré jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d’un point-presse.

“Le président a été particulièrement clair sur son intention pour le 2 avril, ce sera un grand jour pour notre pays”, a déclaré Mme Leavitt, assurant que “d’importants droits de douane entreront en vigueur”.

Les droits de douane “réciproques” consistent à appliquer aux produits entrant aux États-Unis depuis un pays, le même niveau de taxation que celui appliqué par ledit pays sur les produits américains entrant sur son territoire.

Un taux identique

En début de semaine, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait assuré que les “pays recevront un taux qui est celui qui, selon nous, représente les droits de douane qu’ils appliquent”.

“Nous irons les voir et leur dirons: voici quel est le niveau de vos droits de douane, vos barrières non tarifaires, les manipulations réalisées sur le cours de votre monnaie”, ajoutant que si les pays concernés renoncent à ces pratiques, “nous n’appliquerons pas les droits de douane”.

Donald Trump reproche aux partenaires commerciaux des États-Unis de ne pas se montrer aussi ouverts aux produits américains que le sont les États-Unis vis-à-vis des produits provenant de l’étranger. Il a dénoncé à plusieurs reprises, tant durant la campagne présidentielle que depuis son retour au Bureau ovale, le déficit commercial américain à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, citant en particulier la Chine, le Canada, le Mexique ou l’Union européenne (UE).

Protéger l’industrie américaine

Le président américain a également largement défendu l’intérêt des droits de douane, en particulier pour protéger l’industrie américaine et financer en partie le budget de l’État fédéral, mais les a principalement utilisés jusqu’ici comme moyen de pression dans des négociations diplomatiques avec différents États.

C’est en particulier le cas des 25 % de droits de douane imposés aux produits canadiens et mexicains début février, reportés depuis jusqu’à l’entrée en vigueur des droits de douane réciproques le 2 avril. Ainsi que des 20 % supplémentaires, par rapport à leur niveau de fin 2024, imposés aux produits chinois qui sont eux entrés en vigueur.

Il a également brièvement imposé des droits de douane sur les produits colombiens avant de les retirer moins de 24 heures plus tard, dans le cadre d’un différend concernant le retour de migrants entrés illégalement aux États-Unis. Donald Trump a aussi mis en place des droits de douane sur l’acier et l’aluminium, afin de protéger l’industrie locale. Plusieurs pays ou blocs, dont l’Union européenne, ont répliqué. Face à ces représailles, le président américain a menacé de taxer une série de produits européens, à commencer par les vins et spiritueux.