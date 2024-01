Les CBDC sont-elles déjà mortes ?

Les monnaies numériques de banque centrale, non seulement résolvent peu de problèmes, mais en créent carrément de nouveaux.

Dans le passé, les nouvelles technologies ont changé la nature de l’argent à de nombreuses reprises. Les Lydiens ont inventé les pièces de monnaie au 7e siècle avant notre ère ; le papier-monnaie est apparu dans la Chine du 7e siècle. Les cartes de crédit et de débit ont favorisé l’abandon du papier-­monnaie et des chèques. Dans les années 2010, les paiements par smartphone ont pris leur essor. Aujourd’hui, les banquiers centraux réfléchissent donc à la prochaine évolution de la monnaie. Certains s’intéressent aux « monnaies numériques de banque centrale » ou « Central Bank Digital Currency »(CBDC).

La plupart des monnaies étant déjà numériques, qu’est-ce qui différencie les monnaies numériques de banque centrale ?

Il s’agit d‘un engagement de la banque centrale d’un pays, et non d’une banque commerciale. Les CBDC ne connaissent donc pas le risque d’un manque de liquidités propre aux banques commerciales. En 2016, ces CBDC figuraient à peine à l’ordre du jour des banques centrales. Mais les choses ont changé, pour deux raisons. Tout d’abord, l’annonce par Facebook d’une monnaie numérique mondiale appelée libra en 2019, et la montée en puissance des cryptomonnaies telles que le bitcoin, ont fait craindre aux banquiers centraux que le système financier fondé sur les banques ne perde de son influence au profit d’alternatives numériques.

Deuxièmement, de nombreux pays ont été séduits par l’idée d’un règlement instantané des paiements internationaux en CBDC afin de réduire les frais voire d’éviter le dollar. L’intérêt pour la création de nouvelles méthodes de paiement transfrontalier s’est accru après que l’Occident a imposé des sanctions à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Selon l’Atlantic Council, un groupe de réflexion, 130 pays, représentant plus de 98 % du PIB mondial, étudient actuellement la possibilité de mettre en place un système de paiement transfrontalier.

Les systèmes de paiement numérique conventionnels offrent déjà la plupart des avantages d’une CBDC.

Plus récemment, cependant, des voix discordantes se sont fait entendre. « En mai, Neel Kashkari, président

de la Réserve fédérale de Minneapolis, s‘est interrogé sur le problème réel que résoudrait une CBDC. Le libra a été abandonné en raison de la réticence des autorités réglementaires, et les cryptomonnaies n’ont pas réussi à s’imposer à grande échelle. Les projets transfrontaliers de CBDC ont eu du mal à trouver des sources de liquidités en dehors des marchés de capitaux traditionnels et restent au stade de projet pilote.

Après avoir fait leurs devoirs, les banquiers centraux de Suède, du Danemark et du Japon ont exprimé leur scepticisme. La Riksbank suédoise a publié en mars un rapport de 900 pages dans lequel elle affirme que les arguments en faveur de la création d‘une CBDC sont faibles, citant le système de paiement déjà avancé du pays. Un économiste d’une grande banque centrale observe lui aussi que les systèmes de paiement numérique offrent déjà la plupart des avantages d‘une CBDC.

Nouvelles questions

Les CBDC posent également de nouvelles questions. Par exemple, si elles sont plus sûres que les dépôts des banques commerciales, les clients pourraient affluer vers les CBDC en période de crise, ce qui risquerait d‘accroître l’instabilité financière. C‘est la raison pour laquelle les principales CBDC plafonnent leurs avoirs et n’offrent guère d’intérêts. L‘innovation technologique se poursuivra, et un nouveau type de CBDC amélioré pourrait devenir important. Mais il est peu probable que cela se produise en 2024. Il faut donc s’attendre à ce que le célèbre « Fear of Missing Out », la peur de rater quelque chose, autour des CBDC continue de s’estomper. z