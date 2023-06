L’économie allemande dit adieu aux années fastes

Lorsqu’il visite une usine de semi-conducteurs ou de voitures électriques, le chancelier Olaf Scholz dépeint une Allemagne menant tambour battant sa transformation industrielle. « Insuffisant », répondent patrons et experts qui prédisent des temps difficiles pour la première économie européenne.

Tombée en récession cet hiver, l’économie allemande devrait finir l’année dans le rouge, en queue de peloton des pays de la zone euro. Le gouvernement est encore le seul à tabler sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2023, quand les principaux instituts économiques et le FMI s’attendent désormais à un recul estimé entre 0,2 et 0,4%.

Inflation, hausse des taux d’intérêt, reprise poussive en Chine, prix de l’énergie pèsent sur l’activité.

Mais le mal serait plus profond: « nous voyons actuellement le pays face à une montagne de défis croissants », s’est alarmé cette semaine le président de la Fédération de l’industrie allemande (BDI), Siegfried Russwurm.

« De plus en plus d’entreprises, jusque dans les PME, envisagent de délocaliser une partie de leur création de valeur hors d’Allemagne », a-t-il prévenu lors du congrès annuel de la Fédération, qui rassemble l’élite politique et économique allemande.

Dans les journaux, le spectre d’une Allemagne « homme malade de l’Europe » est de retour, en référence à la période, au début des années 2000, où le pays, plombé par son manque de compétitivité et un chômage élevé, avait hérité de ce qualificatif.

C’est à une autre période de l’histoire récente qu’Olaf Scholz, arrivé au pouvoir fin 2021, préfère se référer.

Dans une interview, en mars, il s’est dit convaincu que la transformation nécessaire pour atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2045 allait permettre à l’Allemagne de « retrouver pendant un certain temps des taux de croissance comme dans les années 1950 et 1960 », époque du « miracle économique » pour un pays alors en pleine reconstruction.

Nouveau miracle ?

Pour le dirigeant social-démocrate, les dépenses massives nécessaires pour installer des éoliennes, construire des voitures électriques, décarboner la production d’acier ou la chimie, fabriquer des pompes à chaleur remplaçant le chauffage au gaz vont créer un cercle vertueux.

Mais le scénario d’un nouvel âge d’or porté par la transition énergétique et les industries vertes laisse plus d’un expert sceptique.

Car cette transition va d’abord engloutir des milliards d’euros « pour remplacer un stock de capital existant » — le thermique par de l’électrique ; le charbon par des renouvelables — « à des coûts nettement plus élevés », a répliqué cette semaine M. Russwurm.

« Cela ne nous apportera pas de croissance économique supplémentaire dans un premier temps », a-t-il observé.

« Nous ne récolterons les fruits de cette transformation que dans un avenir lointain, lorsque nous aurons effectivement réussi à réduire les gaz à effet de serre. A court terme, cela consommera des ressources (…) et cela va d’abord nous ralentir », a également expliqué également Timo Wollmershäuser, directeur de l’institut économique Ifo, à la presse cette semaine.

Des années de croissance poussive, avec des hausses annuelles du PIB inférieures à 1%, attendent l’Allemagne, prédisent les principaux instituts économiques du pays.

« La croissance devrait être nettement plus faible au cours de cette décennie que dans les années 2010, associés à la prospérité du pays », affirme Marcel Fratzscher, directeur de l’institut DIW.

Pas attractif

Au chantier de la transition énergétique s’ajoutent des faiblesses structurelles qui freinent les performances économiques: lenteurs bureaucratiques, retard dans le modernisation numérique et surtout vieillissement démographique qui entraîne une pénurie de main-d’œuvre que les entreprises ressentent déjà de façon aiguë.

« Si la population diminue durablement, le PIB finira par ne plus pouvoir croître non plus », prévient Timo Wollmershäuser.

Avec un modèle économique reposant fortement sur l’activité industrielle — qui pèse plus de 20% du PIB —, le pays va aussi souffrir de prix de l’énergie voués à rester durablement élevés, même s’ils se sont assagis après les records atteints dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine.

La Russie a longtemps été le premier fournisseur de gaz du pays, livré à des tarifs avantageux.

« Coût de l’énergie, manque de main-d’œuvre qualifiée, bureaucratie: pour nous, produire en Allemagne n’est plus attractif », a assuré, lors du congrès de l’Industrie, Ingeborg Neumann, présidente de l’association allemande des entreprises du textile.