Le “très bon appel” Trump – Zelensky prolonge la marche vers un cessez-le-feu partiel

La discussion entre les présidents américain et ukrainien a duré une bonne heure. Les négociations devraient avoir lieu en Arabie Saoudite la semaine prochaine, selon la Maison Blanche. Une interruption des attaques contre les infrastructures et l’énergie se confirmera-t-elle? Et sera-ce vraiment une première étape vers la paix?

Le téléphone chauffe à la Maison Blanche, ces derniers jours, au sujet du contexte international.

Après deux heures passées avec Vladimir Poutine, mardi, le président américain, Donald Trump, a passé “approximativement une heure” pour débriefer son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Résultat? Ce fut “un très bon appel téléphonique”, a salué le locataire de la Maison Blanche sur son réseau social.

“Une grande partie de la discussion était fondée sur l’appel passé hier avec le président Poutine afin d’aligner les demandes et les besoins de la Russie et de l’Ukraine”, a-t-il précisé. En affirmant que l’on est “sur la bonne voie”.

Les négociations en vue d’un cessez-le-feu partiel sur les infrastructures et l’énergies, pour une durée de trente jours, devraient débuter la semaine prochaine en Arabie Saoudite.

Volodymyr Zelensky s’est réjoui d’avoir eu une “discussion franche, très substantielle et positive” avec le président américain. “Nous avons convenu que l’Ukraine et les États-Unis devraient continuer à travailler ensemble pour parvenir à une véritable fin de la guerre et à une paix durable”, écrit le président ukrainien sur le réseau social X, avant d’affirmer que les deux hommes pensent qu’une “paix durable peut être atteinte cette année”.

Combats et échange de prisonniers

Il reste toutefois du chemin avant cela.

Le président Zelensky avait affirmé que les conditions posées par son homologue russe ne montraient pas son entrain pour la paix. Ce dernier a notamment demandé un arrêt complet de l’aide militaire occidentale et du renseignement.

L’état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé mercredi avoir recensé 64 combats opposant les Ukrainiens aux Russes depuis le début de la journée de mercredi.

De façon plus positive, un échange de 372 prisonniers a eu lieu mercredi également.

Selon Volodymyr Zelensky, “il s’agit d’un des plus importants échanges de prisonniers de guerre”. Le président ukrainien a fait savoir que parmi les 197 prisonniers de guerre rendus à l’Ukraine, se trouvent “des soldats grièvement blessés et des personnes que la Russie a persécutées pour des crimes inventés de toutes pièces”.