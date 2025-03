Le tourisme américain en crise: la politique de Trump effraie les voyageurs

Le nombre de touristes se rendant aux États-Unis a considérablement chuté, une tendance en grande partie due à la politique de Donald Trump. De nombreux voyageurs annulent ou modifient leurs plans de voyage. Ils préfèrent des destinations où les droits de l’homme sont davantage respectés.

Le tourisme aux Etats-Unis est en berne. De plus en plus de voyageurs modifient leurs projets de voyage ou l’annulent suite à la nomination de Trump à la présidence. Certains d’entre eux sont réticents à se rendre dans un pays où un président remet en question les droits LGBTQ+, d’autres ne veulent pas dépenser d’argent dans un pays qui mène une politique radicalement à droite. Ils optent plutôt pour des destinations où les droits de l’homme sont mieux respectés selon eux.

Les agences de voyages belges ressentent déjà cet impact. “La saison des réservations avait bien démarré cet automne, avec une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente. Mais depuis l’investiture de Trump, cette tendance s’est inversée”, déclare Piet Demeyere, porte-parole de TUI, dans un entretien au journal flamand.

Des voyageurs refoulés

Les prévisions initiales tablaient sur une hausse de 8,8 % du nombre de touristes internationaux aux États-Unis cette année. Mais selon une analyse de Tourism Economics, une baisse de 5,1 % est désormais attendue, rapporte De Morgen. Les réservations en provenance d’Europe et du Canada devraient tomber de 15 et 27 %, respectivement.

L’analyse de Tourism Economics évoque l’hostilité de la rhétorique de Trump, qui décourage de nombreux touristes. La guerre commerciale et les tensions géopolitiques ne font qu’aggraver la situation. De plus, des incidents comme l’arrestation de citoyens allemands aux contrôles frontaliers ou l’interdiction d’entrée d’un chercheur français à cause d’une “opinion personnelle sur le gouvernement Trump” exacerbent les craintes des voyageurs.

Cependant, certains, comme Patrick Van Rosendaal, guide belge à New York, ne se laissent pas décourager. “Les périodes de turbulences passées, comme les attaques ou les crises économiques, n’ont jamais empêché les touristes de venir”, souligne-t-il dans De Morgen. New York, la ville emblématique, reste un lieu irrésistible malgré les changements politiques, selon lui. Son mois d’avril est d’ailleurs très chargé avec 1000 visites guidées de prévues.

« L’impact économique sera considérable »

Cependant, selon le professeur de tourisme Jan van der Borg de l’Université de Louvain, la situation actuelle diffère de celle de la première présidence de Trump. L’image de l’ancien président a évolué : il est désormais perçu comme un dirigeant imprévisible, soutenu par une administration plus préparée. Cette politique plus agressive, notamment envers des alliés comme le Canada et l’Union européenne, a un impact notable sur l’attractivité touristique des États-Unis.

“Si le nombre de touristes étrangers baisse de 5 %, l’impact économique sera considérable, car ces touristes dépensent bien plus que les visiteurs nationaux”, explique Van der Borg au Morgen. En conséquence, les dépenses touristiques pourraient chuter de 12,3 % cette année, selon le rapport de Tourism Economics.

Le tourisme, un secteur clé de l’économie

Le tourisme demeure un secteur clé de l’économie américaine. Le pays figure toujours parmi les destinations les plus prisées au monde. Cependant, avec la baisse de la valeur du dollar et une instabilité économique, la Maison-Blanche pourrait devoir revoir sa politique pour redynamiser le secteur.

“Lors des premiers mois d’un mandat, un président tente de réaliser ses promesses, mais si la pression économique persiste et que les décisions judiciaires sont renversées, des ajustements sont inévitables”, indique le professeur Van der Borg. À l’approche des élections de mi-mandat en 2026, les États-Unis pourraient donc retrouver leur attractivité touristique, soutenus par des sites incontournables comme la Grand Canyon et la Grosse Pomme.