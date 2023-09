Le succès de la maison Gainsbourg, mais à quel prix?

Transformée en musée, la demeure du chanteur, rue de Verneuil à Paris, attire la foule. Mais la billetterie reste trop discrète sur le prix et une association belge le regrette.

Avez-vous déjà votre ticket pour visiter la mythique maison du 5 bis la rue Verneuil à Paris, là où vécut Serge Gainsourg jusqu’à sa mort? Si ce n’est pas le cas, il sera nécessaire de vous armer de patience car, sur le site de la demeure transformée en musée, tout est déjà sold-out jusqu’à la fin de l’année.

Il est vrai que l’événement est de taille pour les fans du célèbre chanteur-compositeur. Ce projet, rappelait Le Monde le week-end dernier, sa fille Charlotte Gainsourg le porte depuis trois décennies. Ce mausolée, laissé en l’état, il était difficile de savoir comment le protéger, tout en le partageant avec le public. Ouvert à partir de ce mercredi 20 septembre, cet écrin expose une collection d’objets ayant appartenu à l’artiste.

Si le musée a mis tant de temps à voir le jour, c’est en raison des atermoiements de la fille de Serge, son hésitation à « lâcher prise » et, hasard du destin, il ouvre ses portes peu de temps après le décès de sa mère, Jane Birkin. « Longtemps, je n’ai pas voulu partager mon père, aujourd’hui je le partage« , déclare Charlotte Gainsbourg au Monde.

A quel prix?

Sur le site de la maison Gainsbourg, toutefois, la billetterie se fait discrète. Blogueur, chercheur, défendeur d’une culture démocratique, Bernard Hennebert s’en offusque: « Impossible de découvrir le prix de la visite de la maison de Gainsbourg. Mais on fait beaucoup pour vous faire acheter un ticket pour le musée situé en face. Quel manque d’investigation de nos médias que de ne pas signaler ceci ! Malgré le flot d’infos sur la naissance de cette maison+musée. Petit à petit, l’industrie culturelle fait évaporer notre DROIT de connaître l’entièreté de la tarification avant achat. »

Sur la billetterie de la maison, on peut offrir des bons cadeau pour la somme de 100 euros.

Bernard Hennebert, responsable de l’association Ligue des Usagers Culturels, renvoie à une carte blanche publiée cet été dans laquelle il s’indignait de la situation en Belgique: « La connaissance du prix est l’une des informations que le consommateur a le droit de découvrir avant tout achat. Certains vendeurs, et d’autant plus si leur tarification est élevée, ont tout intérêt à préciser ce renseignement le plus tard possible, et surtout quand le candidat acheteur a été mis le plus en appétit via, par exemple, sa découverte du site internet dédié à l’activité en question. »

Une réflexion est en cours avec le ministre fédéral de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), pour encadrer davantage ces pratiques. Cela n’aura guère d’effet sur le maison Gainsbourg à Paris, mais l’exemple de ce mythe illustre bien le débat.

Le financement des travaux de la maison fut un des obstacles. L’ensemble du projet, selon le Monde, se chiffre à 6 millions d’euros… avec un soutien non négligeable de la maison Saint-Laurent et de la région Île-de-France.