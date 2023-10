Le réchauffement climatique, principale inquiétude des experts et des citoyens  

Le réchauffement climatique est la principale préoccupation des experts et des citoyens à travers le monde, selon le 10e « Future Risks Report » d’Axa.

Environ 75% des 3 500 experts interrogés estiment que les risques sont de plus en plus interconnectés, créant un « monde en polycrise » où les crises se superposent. Le rapport est basé sur les opinions de 3 500 experts de 50 pays et d’un échantillon de 20 000 citoyens de 15 pays.

Les professionnels classent ensuite les risques liés à la cybersécurité et à l’instabilité géopolitique en deuxième et troisième positions, suivis des risques liés au big data et à l’intelligence artificielle.

Un sentiment de vulnérabilité élevé

Les citoyens, quant à eux, s’inquiètent principalement des risques sanitaires liés à une nouvelle épidémie après le réchauffement climatique, suivis de la cybersécurité, des tensions et mouvements sociaux, et de l’accès à l’énergie.

Le sentiment de vulnérabilité est élevé, avec 84% des experts se sentant plus vulnérables au niveau national qu’il y a cinq ans, et 73% se sentant plus vulnérables au niveau local. Cependant, la confiance envers les acteurs chargés de limiter les conséquences des crises mondiales est en hausse, avec 84% de confiance envers les scientifiques chez les experts et 70% chez la population générale.