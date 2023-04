Le plan de relance économique de l’Italie en péril

L’Italie est la 3ème plus grande économie de la zone euro et la 8ème plus grande économie mondiale en termes de PIB nominal. Elle est également un important exportateur, avec une forte présence dans les secteurs de la mode, du design, de l’automobile, de la mécanique, de la chimie et de l’agroalimentaire. Elle est le deuxième exportateur mondial de produits de luxe et le troisième producteur automobile de l’Union européenne.

Cependant, l’économie italienne a été confrontée à des défis importants ces dernières années, notamment une faible croissance économique, une dette publique élevée et un taux de chômage élevé. Malgré ces défis, l’Italie continue d’être un acteur économique important dans le marché européen et mondial.