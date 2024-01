Le navire de guerre iranien Alborz entre en mer Rouge

Le navire de guerre iranien Alborz est entré en mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb, a rapporté lundi un média local, dans un contexte de tensions sur cette voie stratégique, théâtre d’attaques répétées des Houthis du Yémen contre des navires marchands.

« Le destroyer Alborz est entré dans la mer Rouge (…) en passant par Bab el-Mandeb », qui sépare la péninsule Arabique de l’Afrique, a indiqué l’agence de presse Tasnim, qui n’a pas précisé les raisons de ce déploiement.

La flotte iranienne opère dans la zone « depuis 2009, pour sécuriser les voies de navigation et repousser les pirates, entre autres », a-t-elle précisé.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen et sont proches de l’Iran, ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu’ils estiment « liés à Israël », en solidarité avec le territoire palestinien, bombardé et assiégé par Israël.

L’Iran est accusé d’aider les rebelles à mener ces attaques, mais la République islamique a toujours démenti leur fournir des équipements militaires.

Allié d’Israël, les États-Unis patrouillent la zone avec d’autres pays au sein d’une coalition internationale pour protéger le trafic maritime des attaques des Houthis.

Dimanche, l’armée américaine a indiqué avoir coulé trois navires des rebelles, après des attaques contre un porte-conteneurs du transporteur danois Maersk. Dix rebelles ont été tués dans cette frappe, selon leur porte-parole.

Dimanche, le ministre des Affaires étrangères britannique, David Cameron, a indiqué avoir parlé avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, des attaques des Houthis « qui menacent des vies innocentes et l’économie internationale ».

« J’ai clairement indiqué que l’Iran avait sa part de responsabilité dans la prévention de ces attaques, étant donné le soutien qu’il apporte depuis longtemps aux Houthis », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).