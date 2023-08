« Le modèle chinois atteint ses limites et nous allons tous le sentir »

Le professeur Marc De Vos, directeur fondateur et chercheur invité d’Itinera, se penche sur la Belgique, l’Europe et le monde dans le Trends Talk de nos confrères de KanalZ. Il est convaincu que nous sommes à un moment charnière de l’histoire. Les choses pourraient devenir dangereuses avec la Chine.

L’économie chinoise est dans une situation désespérée. L’activité industrielle a chuté pour le quatrième mois consécutif en juillet. Le secteur immobilier, pilier important de l’énorme croissance chinoise, connaît une nouvelle crise autour du géant Country Garden.

« Le modèle de croissance chinois est fini »

Marc De Vos annonce depuis un certain temps que le modèle de croissance chinois et le modèle de l’économie planifiée communiste sont par définition finis. « Beaucoup de gens sont surpris que les choses soient soudainement si difficiles en Chine. Si vous analysez cela, vous voyez que la Chine est complètement dans le pétrin ».

« Si vous analysez la nouvelle croissance, la conclusion est que la mondialisation est en train de disparaître. Il en va de même pour la Chine en tant qu’usine de production du monde.

Autoritarisme et insécurité

« Si vous regardez la consommation et les affaires, le pays doit devenir plus libre. Mais le président Xi Jinping fait le contraire : il a poussé le pays vers l’autoritarisme. Une pression psychologique énorme et une sorte d’arbitraire de la part du gouvernement se sont déchaînées sur les entrepreneurs – en particulier sur les super-entrepreneurs – et sur le citoyen chinois moyen.

« Depuis combien de temps le covid est-il utilisé pour imposer des mesures draconiennes ? Pensez à l’éducation, où tout ce qui concernait l’enseignement privé était interdit d’un trait de plume. La rhétorique autour de Taïwan va-t-elle s’intensifier ? De nombreuses incertitudes pèsent sur la volonté de prendre des risques, d’investir et de dépenser.

« Conséquences pour tout le monde »

Cela amène De Vos à conclure que la Chine n’a pas beaucoup d’options à court terme. « Soit le pays est bloqué économiquement, soit politiquement. Ce sera très intéressant de voir ce que cela donne. La légitimité du Parti communiste en Chine est largement liée à sa capacité à faire progresser le pays et à améliorer la vie de chacun. Le chômage des jeunes est très élevé et la bombe démographique de la politique de l’enfant unique a explosé il y a quelque temps, provoquant un vieillissement rapide du pays. Cela exerce également une pression sur la confiance des jeunes générations pour pouvoir faire les choses.

De Vos ne croit pas que le président Xi fera demi-tour. « Il a depuis longtemps montré qu’il considérait la croissance économique et la prospérité comme moins importantes que la sécurité, l’autonomie et la force mondiale de la Chine. »

« Cela peut devenir dangereux, les conséquences pour nous ne doivent pas être sous-estimées. Nous allons tous ressentir le ralentissement de la Chine d’une manière ou d’une autre.