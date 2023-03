Le gruyère américain est autorisé

Le gruyère dispose dans l’Union européenne d’une IGP, une indication géographique protégée. Mais cela n’est pâs du goût des Américains.



L’indication géographique protégée (IGP) limite la production du gruyère dans une zone française délimitée par la Savoie et la Franche-Comté. En Suisse, le gruyère, d’un goût plus affirmé, est sous la protection d’une AOP (appellation d’origine protégée).

Les interprofessions suisse et française qui regroupent l’ensemble des deux filières viennent de subir une cuisante défaite aux Etats-Unis où les règles sont plus laxistes: la FDA (Food and drug administration), le régulateur américain, stipule que pour s’appeler gruyère, un fromage doit avoir des trous et avoir vieilli au moins 90 jours mais ne mentionne aucun critère géographique. La cour d’appel de Virginie a donc donné raison aux producteurs américains: « gruyère » est un nom commun utilisé depuis des décennies et ne peut être réservé uniquement au fromage labellisé produit en France ou en Suisse.