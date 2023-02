Le FMI salue la détermination de Kiev à lutter contre la corruption

La cheffe du Fonds monétaire international (FMI) a salué mardi la détermination de Kiev à lutter contre la corruption en Ukraine après un récent scandale ayant secoué le gouvernement, en pleine invasion russe.

« Les autorités ukrainiennes sont très ouvertes sur les problèmes de corruption et déterminées à les combattre. Comme l’est aussi toute la société », s’est félicitée la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un entretien accordé à trois médias internationaux dont l’AFP. Mme Georgieva s’est dit « optimiste » sur les chances des Ukrainiens d’enrayer ce fléau endémique « parce ce que les gens ne vont pas (le) tolérer », au lendemain de sa première visite à Kiev depuis le déclenchement de l’offensive russe il y a presque un an. Pendant ce déplacement, elle a rencontré plusieurs dirigeants ukrainiens dont le président Volodymyr Zelensky ainsi que des représentants des milieux d’affaires et des femmes économistes. Elle s’est aussi rendue à Irpin, une ville près de la capitale ukrainienne qui avait été très touchée par les bombardements russes au début de l’invasion russe.

Un terrain fertile pour la corruption

« Une guerre est un terrain fertile pour la corruption (…) Mais dans le cas de l’Ukraine, je n’ai entendu aucune tentative d’édulcorer le problème ni un manque d’appétit pour travailler avec nous », a-t-elle souligné, notant toutefois la nécessité d' »améliorer encore » les structures ukrainiennes de lutte contre la corruption. L’Ukraine, dont l’effort de guerre dépend en majeure partie du soutien occidental, a été secouée ces dernières semaines par un important scandale de corruption présumée concernant des approvisionnements de l’armée.

S’en était suivi le limogeage de responsables politiques et des perquisitions. Mme Georgieva s’est par ailleurs félicitée mardi de l' »incroyable résilience » des Ukrainiens et a déclaré que le FMI s’attendait à une « reprise progressive de l’économie » ukrainienne en 2023 après un effondrement de 30% l’an dernier, sans toutefois donner de chiffres précis. Elle a loué « la gestion économique » des autorités centrales et locales qui « travaillent sans relâche pour répondre aux attentes du peuple ukrainien ».

« Les pensions sont payées, les services sociaux sont fournis, les réparations – lorsque l’énergie, le chauffage ou l’eau sont affectés – se font rapidement. L’état d’esprit du pays est que +nous allons sortir plus forts de la tragédie de la guerre+ », a souligné la responsable. Après que le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a souligné lundi que l’Ukraine espérait obtenir du FMI un nouveau programme d’aide, de « plus de 15 milliards de dollars », Mme Georgieva s’est refusée à commenter ce chiffre, disant simplement que les deux parties travaillaient « très dur pour arriver à un accord ».