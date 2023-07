Le fabuleux empire immobilier de l’Église mormone

L’église mormone serait à la tête d’un fonds d’investissement qui atteindrait les 100 milliards de dollars (89 milliards d’euros). Elle nourrirait aussi un certain penchant pour le bling-bling avec la construction de plus de 100 nouveaux temples.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus communément appelée Eglise des Mormons, voit les choses de plus en plus en grand. Grâce à la dîme, l’argent de ses fidèles qui lui versent 10% de leur salaire, elle s’est lancée dans une gigantesque opération de construction de temple.

Elle en a les moyens puisque pendant 50 ans, l’Eglise des Mormons a bâti l’un des plus importants fonds d’investissement du monde. L’Ensign Peak Advisors, logé très discrètement dans un building du centre de Salt Lake City aurait, sans que personne ne soit au courant, engrangé des actifs approchant les 100 milliards de dollars. Soit quasiment autant que le Vision Fund de Softbank (l’un des plus importants fonds du monde) avant que celui-ci ne s’effondre. Le fonds a aussi des pratiques peu courantes : il ne révèle jamais à ses partenaires le montant de l’argent qu’il gère, impose une confidentialité à vie à ses employés et n’investit pas dans des secteurs que l’Eglise réprouve, à savoir l’alcool, les boissons caféinées, le tabac ou le jeu. Le fonds ne prête pas plus à ses membres puisque l’Eglise déconseille les dettes…

Des projets immobiliers plutôt que le retour de Jésus

Initialement, cet argent devait servir au retour de Jésus Christ, retour que les mormons croient précédé d’une grande période de difficultés et de guerres… Mais l’objectif a, semble-t-il, légèrement changé puisque l’église investirait désormais dans des projets immobiliers, selon un site d’information spécialisé dans la construction The Real Deal. Il s’agirait même d’une frénésie de construction puisque 141 nouveaux temples mormons devraient sortir de terre dans les prochaines années à croire son président, Russell Nelson. De 174, ils devraient ainsi passer à 315. Soit près du double du nombre de temples actuel. Toujours selon son président, des centaines d’autres devraient encore voir le jour dans le foulée, principalement à l’étranger. Loin de se contenter de petites constructions, il s’agirait pour certains de vastes temples ornés de matériaux luxueux comme « un sol en calcaire poli de Bethléem, des portes en bois importées de la région du fleuve Congo et une statue de l’ange Moroni au sommet d’une flèche centrale», détaille encore The Real Deal. « Nous avons une vision de l’église qui est – puis-je utiliser le mot grandiose ? » précise Gerald Causse, l’ « évêque président » de l’église. « Parce que nous croyons que l’Évangile doit être porté dans le monde entier. C’est pourquoi nous voyons la taille de l’Église multipliée par plusieurs fois à l’avenir ».

L’homme se montre néanmoins moins éloquent sur les finances de l’Église. L’Eglise, qui n’a aucune obligation légale de dévoiler ses finances, n’a en effet jamais communiqué sur le fonds, car elle le considère comme sacré mais, aussi et sans doute, pour éviter que sa richesse ne décourage les contributions.

Une prudence pas totalement absurde puisque l’immense richesse de l’Église et le peu d’informations qu’elle publie ont commencé à susciter des inquiétudes chez certains mormons. Des doutes qui ont encore gagné en ampleur depuis que l’église a été condamnée par la Securities and Exchange Commission (SEC, soit l’autorité de régulation des marchés financiers), pour fausses déclarations. Elle aurait ainsi dissimulé ses investissements et présenté ses actifs de manière erronée dans ses déclarations fiscales. Certains s’interrogent aussi sur les coûts et l’utilité de construction des temples.

Pour se défendre, l’Église stipule que la construction de temples pour propager la bonne parole est au cœur de sa mission et met en avant ses causes humanitaires. Des contributions qui resteraient toutefois bien maigres par rapport à l’immense richesse de l’Église.