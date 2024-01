L’Arabie saoudite s’offre Nadal

Et un de plus ! Après les stars du football Ronaldo, Benzema et Neymar, c’est une légende des courts de tennis qui succombe aux sirènes des pétrodollars. A 37 ans, Rafael Nadal devient officiellement ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis… et peaufine un peu plus le « sportwashing » du prince héritier MBS.

Sur ce coup-là, on ne l’attendait pas. Certes, Rafael Nadal avait prévenu qu’il reviendrait en force sur les courts à l’âge de 37 ans et il avait même séduit les foules au tournoi de Brisbane il y a deux semaines à peine, mais c’est un tout autre « joueur » qui s’illustre aujourd’hui. Car si on parle toujours bien de tennis à son égard, c’est plutôt le jeu d’argent qui triomphe aujourd’hui.

Cette semaine, Rafael Nadal a en effet été nommé ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis (FST) pour y développer ce sport au pays du pétrole et lancer aussi une nouvelle académie à son nom dans la capitale. Il y aura donc, prochainement, un centre de formation Rafael Nadal à Ryad, ce qui devrait booster la pratique du tennis en Arabie saoudite.

Levier diplomatique

Si le montant de ce nouveau contrat n’a évidemment pas été dévoilé, cette opération confirme en tout cas l’intérêt de ce pays pour le sport comme nouvelle arme de séduction massive. Depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite aiguise en effet sa politique de « sportwashing » pour retrouver des couleurs sur la scène internationale. Que ce soit avec la Formule 1, la Moto GP, le circuit de golf LIV et récemment le football, le royaume utilise désormais le sport comme levier diplomatique.

Sauf surprise de dernière minute, l’Arabie saoudite sera l’organisatrice de la Coupe du monde de football en 2034 et elle a déjà marqué les esprits en ébranlant le dernier mercato pour son propre championnat. Après l’arrivée de Ronaldo il y a tout juste un an au club du Al-Nassr FC, d’autres stars du ballon rond ont suivi le mouvement saoudien en 2023, de Neymar à Benzema, en passant par Dembelé, Kanté, Neves, Koulibaly et même les Belges Carasco et Denayer. Objectif : un peu de foot et beaucoup de pétrodollars !

Vision 2030

Pour réduire justement sa dépendance au pétrole, l’Arabie saoudite s’est lancée dans un vaste plan « Vision 2030 » qui vise à diversifier l’économie du pays, séduire le monde des affaires et attirer les touristes, notamment en jouant la carte du sport et de la culture, comme sur le site d’AlUla.

Le prince héritier Mohammed Ben Salman (dit MBS) veut également redorer son blason dans le chapitre des droits humains (on se souvient de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul) et dans cette vaste opération de charme, les stars occidentales des grandes disciplines sportives sont devenues les meilleurs ambassadeurs. Les investissements sont conséquents, certes, mais au final, rien ne vaut les sourires de Ronaldo, Neymar et aujourd’hui Nadal pour doper la réputation « sympathique » de l’Arabie saoudite sur la scène internationale.