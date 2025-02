La Russie vante la croissance de son PIB

La croissance du PIB russe a atteint 4,1% en 2024 et celle de 2023 a été revue à la hausse à ce même niveau, a annoncé vendredi le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, vantant les mérites de cette croissance économique, portée par les dépenses militaires.

“Cela dépasse les attentes”, a assuré M. Michoustine lors d’une réunion avec Vladimir Poutine diffusée par le Kremlin. Les années 2023 et 2024 marquent les croissances les plus hautes depuis 2021, et le rebond d’activité post Covid-19. L’an 2022 avait été marquée par une récession du fait de l’assaut contre l’Ukraine.