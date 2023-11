La Russie va « surmonter » les nouvelles sanctions américaines

Le Kremlin a assuré vendredi que la Russie allait « surmonter » les nouvelles sanctions américaines annoncée la veille par Washington, les entreprises russes ayant appris à « s’adapter » au 21e mois de l’assaut de Moscou contre l’Ukraine.

Les sanctions « posent certes certains problèmes, mais nous avons appris à les surmonter », a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

« Nous nous sommes adaptés aux sanctions, nous avons appris à nous prémunir contre les risques liés aux sanctions », a-t-il poursuivi, alors que Moscou est visée depuis 2014 et surtout depuis 2022 par une multitude de restrictions.

Selon lui, toutes les grandes entreprises russes ont « élaboré un plan d’action au cas où elles seraient frappées par des sanctions ».

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle série de mesures punitives contre des entreprises participant à la fourniture d’armement à la Russie.

Il s’agit de 130 personnes et entités, impliquées dans des échanges commerciaux avec la Russie pour permettre au pays de se fournir en « technologies et équipements nécessaires » à son offensive en Ukraine.

Une dizaine d’entreprises en Turquie, une vingtaine aux Emirats arabes unis et trois en Chine sont notamment concernées.

Washington a visé également les entités et personnes russes impliquées dans le commerce de matériel et technologie provenant de l’étranger ainsi que dans la recherche et développement.

Enfin, les Etats-Unis ont renforcé les sanctions existantes à l’encontre du secteur financier russe en ajoutant à leur liste sept établissements et les responsables de plusieurs banques.