La croisade contre la bureaucratie d’Elon Musk s’accélère et subit ses premiers revers

Le milliardaire est pressé par le président américain, Donald Trump, de hausser le tempo contre la bureaucratie. Les fonctionnaires forcés de se justifier. Mais un tiers de l’équipe chargée d’effectuer ce “nettoyage” vient de démissionner.

C’est du Donald Trump tout craché. Interrogé en marge de la visite du président français, Emmanuel Macron, sur le travail d’Elon Musk visant à améliorer l’efficacité administrative, il salue “a great job”. Mais il estime que le milliardaire pourrait encore accélérer le mouvement et être “plus agressif”.

C’est le cas, mais dans l’adversité.

Les fonctionnaires doivent se justifier

Donald Trump se félicite du courrier envoyé par Elon Musk pour exiger des fonctionnaires qu’ils justifient leur travail. “Peut-être s’aperçevra-t-on que certains n’existent même pas”, souligne Donald Trump.

Le week-end dernier, Elon Musk a annoncé que tous les fonctionnaires fédéraux recevraient un e-mail leur demandant d’expliquer ce qu’ils avaient fait la semaine dernière. S’ils ne répondent pas, ils seront licenciés, a-t-il ajouté.

Plusieurs administrations américaines dont le ministère des Affaires étrangères, la Défense, le FBI et le service météo ont déjà demandé à leurs collaborateurs de ne pas répondre au courrier électronique d’Elon Musk. La demande ne serait pas légale. Plusieurs syndicats menacent d’ailleurs d’entamer des poursuites.

“Le ministère de la Défense est responsable de l’évaluation des performances de son personnel et il conduira tout examen en accord avec ses propres procédures“, a notamment écrit Darin Selnick, un responsable du Pentagone, dans un communiqué publié dimanche sur X.

“Ils auraient été virés”

La croisade d’Elon Musk subit ses premiers revers. Mardi, une vingtaine de membres de l’équipe du “Bureau de l’efficacité gouvernementale” ont démissionné. C’est le tiers de l’équipe.

“Nous avons juré de servir le peuple américain et de respecter notre serment au fil des administrations au pouvoir. Néanmoins, il est devenu évident que nous ne pouvons plus honorer ces engagements”, ont ainsi écrit pour justifier leur démission collective, mardi 25 février, ces agents intégrés aux effectifs pilotés par Elon Musk et missionnés pour sabrer dans les dépenses publiques et l’administration fédérale.

Réplique du milliardaire sur son réseau social X? “S’ils n’avaient pas démissionné, ils auraient été virés!“.

Une fronde contre Tesla

Mais le milliardaire doit également faire face à une fronde commerciale contre son entreprise de voitures électriques, Tesla. C’est singulièrement le cas en Europe, après le soutien affiché d’Elon Musk aux partis d’extrême droite en Allemagne et au Royaume-Uni, mais Wall Srreet commence à sentir le vent du boulet.

Le pionnier des véhicules électriques Tesla a dévissé en bourse mardi, laissant s’envoler 89 milliards de dollars de valorisation, après l’annonce de ventes en chute libre en Europe, à cause d’un renouvellement de gamme et possiblement des prises de position de son patron Elon Musk.

Mener une croisade sans freins et san valeurs, ce n’est pas sans danger.