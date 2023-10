La Chine veut « éviter les malentendus » avec les USA à l’aube de nouvelles discussions

Les États-Unis et la Chine ont entamé une intense et rare séquence diplomatique, censée aider à apaiser une relation tumultueuse, et qui pourrait déboucher sur l’annonce d’une prochaine visite du président Xi Jinping.

À l’aune de ses entretiens à Washington, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé à une relation « stable » avec les États-Unis et à ce que les deux grandes puissances rivales affrontent leurs divergences avec « calme ».

« Nous cherchons à développer une coopération qui profitera aux deux parties afin de stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine et les ramener sur la voie d’un développement sain, stable et durable », permettant d' »éviter les malentendus », a-t-il déclaré en étant reçu au département d’État par le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

« J’attends avec impatience les conversations constructives des prochains jours », a affirmé de son côté M. Blinken, disant « souscrire » aux propos de son homologue.

Maintenir des lignes de communication ouvertes

Selon le porte-parole du département d’État Matthew Miller, la rencontre de MM. Biden et Wang s’est inscrite dans le cadre de démarches visant à « maintenir des lignes de communication ouvertes et gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine ».

« Les États-Unis continueront à lutter pour (leurs) intérêts et valeurs » ainsi que pour ceux de leurs alliés et partenaires, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Vendredi, Wang Yi rencontrera à nouveau M. Blinken puis se rendra à la Maison Blanche pour s’y entretenir avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et probablement le président Joe Biden lui-même.

Aucune rencontre avec le président américain n’a été annoncée mais des diplomates s’attendent à une telle faveur, M. Blinken ayant été reçu par le président Xi lors de sa visite à Pékin en juin dernier.