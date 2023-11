La Chine et les Etats-Unis lancent un groupe de travail commun sur le climat

La Chine et les Etats-Unis ont annoncé mercredi le lancement d’un groupe de travail commun sur le climat, les deux pays renforçant leur coordination à quelques heures d’un entretien entre leurs dirigeants à San Francisco.

Sur fond de tensions bilatérales autour de Taïwan, de différends commerciaux et de la mer de Chine méridionale, Xi Jinping et Joe Biden s’entretiendront en marge d’un sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec).

Les deux puissances collaborent depuis plusieurs années sur la question climatique, domaine dans lequel ils trouvent régulièrement des terrains d’entente.

Le nouveau groupe de travail annoncé mercredi se concentrera sur « la transition énergétique, le méthane, l’économie circulaire et l’efficacité des ressources, les provinces/Etats et villes à faible émission de carbone et durables, et la déforestation », ont indiqué dans une déclaration commune les médias d’Etat chinois et le département d’Etat américain.

Les membres du groupe mèneront « un dialogue et une coopération afin d’accélérer les actions concrètes en faveur du climat », selon le texte.

Les deux parties sont convenues de « travailler ensemble et avec d’autres parties » pour « relever l’un des plus grands défis de notre époque pour les générations actuelles et futures de l’humanité », d’après leur déclaration.

Ils relanceront également « les dialogues bilatéraux sur les politiques et les stratégies énergétiques » et « approfondiront les échanges politiques sur les solutions d’économie d’énergie et de réduction des émissions de carbone« .

Les Etats-Unis et la Chine s’engagent par ailleurs à « entamer immédiatement une coopération technique » sur la réduction à l’horizon 2035 des émissions de méthane, dont la Chine est le premier émetteur mondial.

Ils se sont également réengagés à respecter les objectifs de l’accord de Paris de 2015 sur le climat, à savoir maintenir le réchauffement de la planète « bien en deçà » de 2 degrés Celsius et poursuivre leurs efforts pour limiter l’augmentation à 1,5 degré.