La Belgique est le quatrième plus gros importateur de produits israéliens dans l’UE (graphique)

La Belgique est le quatrième plus gros importateur de produits israéliens au sein de l’Union européenne, ressort-il des chiffres publiés par l’Agence du commerce extérieur pour 2022. Les pierres et métaux précieux – principalement des diamants – représentent à eux seuls plus d’un quart (27,6%) des importations totales en provenance d’Israël.

Les produits israéliens importés sur le territoire belge ont pesé plus de 1,4 milliard d’euros en 2022, soit 0,2 % des importations totales de la Belgique, dont Israël n’est donc que le 38e fournisseur. Outre le secteur diamantaire, les métaux de base et les pièces de machinerie constituent une grande part des imports avec respectivement 17,6 et 14,8%. En 2022, la Belgique était également le quatrième plus gros exportateur vers Israël au sein de l’UE. Les vaccins contre le Covid-19, les diamants et l’équipement de transport constituent la majeure partie des produits d’exportation.

Plusieurs groupes pro-palestiniens appellent les citoyens à bannir les produits israéliens de leurs paniers. Il s’agit principalement de produits cosmétiques, fruits et légumes, identifiables grâce aux trois premiers chiffres du code-barres relatifs au pays d’origine, soit le 729 pour Israël.

Un mois après la violente attaque menée par le Hamas – qui contrôle la bande de Gaza – sur le sol israélien, le soutien politique belge à Israël s’amenuise. Lundi, le Premier ministre Alexander De Croo a condamné la réplique « disproportionnée » de l’État hébreu dans la bande de Gaza. Les partis de gauche au pouvoir et le CD&V vont plus loin et appellent à une interdiction commerciale des produits provenant des territoires occupés par Israël. Els Van Hoof, députée du CD&V, a déposé mardi une proposition de loi en ce sens.