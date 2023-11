La banque centrale turque relève son taux directeur à 40%

La banque centrale turque a relevé jeudi son taux directeur pour le sixième mois consécutif, à 40%, au plus haut depuis l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan.

La Banque a relevé son taux de cinq points comparé au mois dernier et explique, dans un communiqué, que le niveau du resserrement monétaire est « très proche du niveau requis pour établir le cap de la désinflation. En conséquence, le rythme du resserrement monétaire ralentira ». « Le resserrement monétaire sera maintenu aussi longtemps que nécessaire pour garantir une stabilité durable des prix », ajoute la Banque centrale.

Remonter les taux directeurs

Depuis les élections de mai et la reconduction au pouvoir du président Erdogan, la nouvelle équipe à la tête de la Banque centrale et du ministère de l’Economie a fait remonter le taux directeur de 8,5 à 40% afin de tenter de réduire l’inflation qui a atteint le mois dernier 61,36%, selon les statistiques officielles. Les économistes s’attendent à ce que les taux restent élevés au moins jusqu’à la fin du premier semestre l’année prochaine. La nécessité de relever les taux au plus haut niveau depuis l’arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en 2002 indique, selon les économistes, la profondeur de la crise dans laquelle le pays est plongé à la suite des politiques menées par le chef de l’Etat turc.