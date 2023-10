Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, avertit que le monde traverse « la période la plus dangereuse depuis des décennies »

Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, tire la sonnette d’alarme sur ce qu’il considère comme « la période la plus dangereuse depuis des décennies » pour le monde. Il exprime ses inquiétudes quant aux risques géopolitiques croissants pesant sur l’économie, en particulier en raison des conflits en Ukraine et en Israël. Selon lui, ces guerres pourraient impacter les prix de l’énergie et de la nourriture ainsi que le commerce mondial.

Jamie Dimon, à la tête de JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a exprimé ces préoccupations lors de la publication des derniers résultats trimestriels de l’entreprise. JP Morgan Chase a annoncé un bénéfice de 13 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en septembre, soit une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2022, rapporte le site de la BBC.

Bien que la banque ait bénéficié de la santé financière des ménages et des entreprises américaines, le patron de JP Morgan dit rester prudent concernant l’économie mondiale en raison des nombreuses incertitudes qui se profilent. Il a mis en garde les investisseurs en les incitant à se préparer à des taux d’intérêt plus élevés, à une inflation persistante et aux répercussions des conflits violents.

“La période la plus dangereuse depuis des décennies”

Le patron de la banque US a souligné que les guerres en Ukraine et en Israël pourraient avoir un impact considérable sur les marchés mondiaux de l’énergie et de la nourriture, ainsi que sur les relations géopolitiques et le commerce international. Il a même été jusqu’à qualifier la période actuelle de « la plus dangereuse depuis des décennies ».

Les inquiétudes concernant l’impact économique des guerres ont également été exprimées lors des discussions sur les résultats de Citigroup avec les investisseurs. Mark Mason, directeur financier de la banque, a souligné l’incertitude entourant l’évolution des événements, rapporte encore le média britannique.

Jamie Dimon, à la tête de JP Morgan Chase depuis près de deux décennies, est connu pour son franc-parler sur les questions politiques. Il a condamné les attaques du Hamas et a exprimé sa solidarité avec le peuple d’Israël. La violence en cours a également suscité sa profonde tristesse, et il a affirmé que le terrorisme et la haine n’avaient pas leur place dans notre monde civilisé.