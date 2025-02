Le premier déplacement étranger en sa qualité de vice-président des Etats-Unis, J.D. Vance l’a effectué à Paris. Avec son épouse et ses trois enfants, d’ailleurs.

Il était là pour le sommet sur l’intelligence artificielle qui s’est tenu lundi et mardi dans la capitale française, et son discours ce mardi au Grand Palais, là où voici quelques mois se tenaient les compétitions olympiques de sabres et d’épées, n’a pas été à fleuret moucheté.

L’Amérique n’acceptera pas

Apparaissant à la tribune en arborant le style vestimentaire de Donald Trump – cravate rouge sur chemise blanche et veste bleue, les couleurs du drapeau américain – il a en effet défouraillé contre l’Union européenne et ses réglementations phares dans le domaine. Il a donc pointé contre le Digital Service Act, qui vise à réglementer les contenus diffusés par les plateformes numériques en bannissant les contenus illégaux, mais aussi contre le Digital Market Act, qui vise à contrebalancer le monopole des grandes plateformes américaines et l’IA Act, entré en vigueur en mai dernier, qui oblige les créateurs d’IA à une certaine transparence et interdit la falsification d’informations. Ces réglementations ont une application extraterritoriale : pour être concernée, l’entreprise ne doit pas avoir nécessairement son siège social dans l’Union européenne., il suffit qu’elle propose ses services au marché européen.

Cela n’est pas du goût de l’administration Trump qui, dans de très nombreux domaines, veut déréguler à tout va et faire exploser les garde-fous. « Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre notre modèle. Cependant, l’administration Trump est troublée par le fait que certains gouvernements étrangers semblent vouloir serrer la vis contre les grandes entreprises technologiques américaines. L’Amérique n’accepte pas et n’acceptera pas cela.” En bon avocat d’Elon Musk, patron de X, JD Vance s’en est spécifiquement pris aux exigences de modération de contenu qui sont imposées par le DSA européen.

Leader mondial

Le Vice-Président américain a donc mis en garde l’Europe contre toute réglementation jugée trop agressive envers les géants américains de l’IA, affirmant que cela pourrait être perçu comme de la censure. Le Vice-Président américain a souligné que les Etats-Unis présentaient « un environnement réglementaire ouvert. Les États-Unis sont leaders dans le domaine de l’IA et comptent bien le rester », a-t-il martelé, en invitant les acteurs à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les aspects sécuritaires. Et pour que ce soit bien clair, il a affirmé : « la technologie américaine de référence en matière d’IA est la référence mondiale ».

Les Etats-Unis n’ont d’ailleurs pas désiré signer la déclaration finale du sommet, une déclaration parlant notamment de « durabilité » et d’ « inclusion ». »Nous reconnaissons la nécessité de dialogues pluripartites inclusifs et d’une coopération sur la gouvernance de l’IA », dit notamment le texte, qui n’est en effet rédigé dans le style de la nouvelle administration américaine ni des libertaires de la Silicon Valley.

Modi à contresens

Si Vance est parti bille en tête contre la réglementation européenne de modération de contenu et de protection des données, il a aussi mis en garde contre les « régimes autoritaires » – regard appuyé sur la Chine, qui « font de la propagande » et qui siphonnent les données. « Je tiens à rappeler à nos amis internationaux que s’associer à de tels régimes n’est jamais rentable à long terme », a-t-il lancé ».

En réponse, le Premier ministre indien Narendra Modi a tenu un discours à contresens de celui du Vice-Président américain: « l’IA refaçonne notre politique, notre économie et même notre société ; elle est en train d’écrire le code pour l’humanité de ce nouveau siècle », a souligné Narendra Modi. Il a ajouté : « nous devons agir collectivement pour protéger nos valeurs communes, renforcer la confiance et traiter les risques ».