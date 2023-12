« Il serait prématuré de spéculer sur une baisse des taux »

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti vendredi les marchés qu’il est trop tôt pour anticiper une baisse des taux, et que la Fed se tient même prête à les relever encore si nécessaire face à l’inflation.

« Il serait prématuré de conclure avec certitude que nous avons atteint un niveau suffisamment restrictif, ou de spéculer sur le moment où la politique pourrait être assouplie« , a déclaré Jerome Powell lors d’un discours au Spelman College d’Atlanta (Georgie).

« Nous sommes prêts à resserrer encore la politique s’il s’avère opportun de le faire », a-t-il même averti.

Les taux de la Fed se situent dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis plus de 20 ans.

La Fed les a relevés à 11 reprises depuis mars 2022, afin de faire baisser l’inflation, qui avait flambé à un niveau inédit depuis le début des années 1980.

« Bien que des chiffres d’inflation plus faibles ces derniers mois soient les bienvenus, ces progrès doivent se poursuivre si nous voulons atteindre notre objectif de 2%« , a commenté le président de la Fed.

La hausse des prix était en octobre de 3,0% sur un an, selon l’indice PCE, jauge privilégiée par la Fed. L’inflation dite sous-jacente – hors alimentation et énergie – est, elle, de 3,5%.

Cette baisse de l’inflation va de pair avec un ralentissement de l’activité économique, observée depuis le début de l’automne.

Les hausses de taux visent à rendre le crédit plus coûteux pour les ménages et entreprises, afin de faire ralentir la consommation et l’investissement, pour in fine desserrer la pression sur les prix.

« Les pleins effets de notre resserrement ne se sont probablement pas encore faits sentir », a ainsi prévenu Jerome Powell.