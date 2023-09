Il faut décoloniser l’aide humanitaire 

Face à « une augmentation énorme des besoins » depuis la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine, Aïcha Koraïchi, nouvelle présidente d’Action contre la faim (ACF), prône une réponse humanitaire plus « locale », main dans la main avec les acteurs du terrain.

Franco-tunisienne de 43 ans, elle a été élue en juin à la tête de l’organisation non-gouvernementale qu’elle avait rejointe dès 2011. Elle succède à Pierre Micheletti comme présidente à titre bénévole. Dans un entretien accordé à l’AFP, Aïcha Koraïchi dit aussi bien « connaître la maison » que faire « figure d’exception dans le paysage humanitaire d’aujourd’hui ». « Je suis une femme, je suis jeune, je suis arabe. Pas forcément le genre de profil que l’on voit à ce type de poste ! », confie-t-elle, désireuse que « les gouvernances des associations représentent mieux la diversité de la société française, surtout pour des questions d’acceptance là où elles interviennent. » Née en 1979, basée en région parisienne, ACF lutte dans 55 pays contre l’insécurité alimentaire, qui concernait 735 millions de personnes dans le monde en 2022. Sa branche française intervient dans 25 d’entre eux, majoritairement en Afrique et au Moyen-Orient. Les causes sont multiples: conflit, guerre, déplacement de populations, menace jihadiste, inégalités de genre ou effets du changement climatique, préoccupation désormais « incontournable » au vu des conséquences sur les récoltes et l’accès à l’eau.

Aïcha Koraïchi constate « une augmentation énorme des besoins depuis la crise du Covid-19 ». « Dans ces pays, c’est beaucoup de travail informel. Avec le confinement, les populations n’ont plus eu accès à leur gagne-pain, sans compter le retard très fort sur les vaccinations des enfants ». Puis il y a eu le « coup de massue »: la guerre en Ukraine et l’envolée des prix des denrées alimentaires, des engrais et intrants, des carburants et du transport de marchandises.

« Gros sabots » et « néocolonialisme »

En réponse, au lieu de multiplier les interventions et de solliciter de facto davantage de financements, Aïcha Koraïchi entend « travailler de plus en plus en alliance avec les partenaires locaux, comme les ONG, les organismes de la société civile ou les instituts de recherche ».

Cela pour éviter de se positionner « comme les seuls pouvant répondre à des problématiques globales et complexes dans un monde où il y a une montée du nationalisme » et où la seule action d’une grande ONG serait « asymétrique et inefficace ». « Rien de mieux que d’aller au contact (des populations et communautés), leur parler, connaître leur histoire, dit-elle, et réfléchir à comment co-construire ensemble une réponse adaptée à leurs besoins », aux côtés des unités du terrain munies d’un réseau bien tissé. C’est le cas en République démocratique du Congo (RDC), où ACF France a ouvert une base de santé près de Mbuji-Mayi (centre) dans le cadre d’un projet sur trois ans, un « passage de relais » visant à renforcer le système existant, sans se l’approprier. En RDC, où près d’un enfant sur quatre meurt de malnutrition, ACF aide à la construction de latrines, douches, fosses à déchets, à la formation et à la supervision du personnel de santé, la dotation de matériel et médicaments, et apporte des traitements nutritionnels pour enfants et femmes enceintes.

Préférer le transfert d’argent à la distribution

Pour Aïcha Koraïchi, il faut aussi préférer le transfert d’argent à la distribution pour que chacun s’approvisionne selon ses nécessités: « Si, avec nos gros sabots, on arrive avec des aliments achetés à l’étranger ou en capitale, on déstabilise l’économie locale. Et en ne travaillant pas avec toutes les parties prenantes, on n’aide pas non plus à se faire accepter ».

D’autant plus que des « connotations néocoloniales », dit-elle, collent à la peau des ONG internationales. Si 20% des financements perçus par ACF France proviennent de dons privés ou de la collecte, 80% sont, eux, versés par des bailleurs institutionnels, souvent des gouvernements de pays du Nord. « Il y a une problématique de fond, une petite crise existentielle dans l’humanitaire aujourd’hui, constate-t-elle. Les ONG doivent être capables d’autocritique, notamment sur leurs modes de financements », qui doivent être repensés et diversifiés. Cela participe de la « décolonisation de l’aide ».