Horloge de l’Apocalypse : combien de secondes avant minuit ?

L’”horloge de l’Apocalypse” (Doomsday Clock) va être réglée ce mardi vers 15 heures (GMT) sur sa nouvelle heure comme chaque début d’année, lors d’une conférence de presse à Washington. C’est le « Bulletin of the Atomic Scientists », chargé de ce projet symbolique depuis 1947, qui dévoilera son nouvel horaire, censé mesurer l’imminence d’une catastrophe mondiale. L’année dernière, l’horloge avait été avancée de 10 secondes, marquant désormais minuit moins 90 secondes. Elle se rapproche dangereusement de minuit, l’heure fatidique.

En janvier 2023, le comité de scientifiques avait justifié ce nouvel horaire par la guerre en Ukraine. Cette dernière était la principale cause de cette évolution peu réjouissante. “Les menaces à peine voilées de la Russie sur un usage d’armes nucléaires rappellent au monde qu’une escalade du conflit – accidentellement, délibérément ou par erreur – est un risque terrible. La possibilité que le conflit puisse échapper à tout contrôle reste élevée« , avait alors averti le Comité. Les dangers liés aux centrales nucléaires civiles étaient également pris en compte car elles risqueraient de rejeter des matières radioactives à grande échelle si elles venaient à être endommagées. Outre les conflits armés, la crise climatique fait se rapprocher l’aiguille de l’horloge de l’heure fatidique. Le groupe d’experts a aussi évoqué la désinformation et les technologies de surveillance.

Pour chaque évolution des aiguilles de l’horloge et l’heure qu’elles indiquent, il est possible d’y faire correspondre un événement important de l’histoire. En tout, l’horloge a été réglée 25 fois depuis 1947. Depuis 2007, les scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientists prennent également en compte le terrorisme, la reprise de la course à l’armement nucléaire, le risque les attaques informatiques, ou encore, les hydrocarbures (pic pétrolier, géopolitique du pétrole).

L’horloge va-t-elle gagner en 2024 des secondes ou en perdre ?

Les pronostics ne sont pas très optimistes à l’entame d’une année sous le signe de la menace de plus en plus prégnante de la désinformation, un enjeu majeur dans le cadre des élections américaines. Le conflit israélo-palestinien vient assombrir le tableau, tout comme l’escalade du conflit au Yémen. Climat, désinformation et manipulation, polarisation de la société… selon le Forum économique mondial, de graves menaces pendent au nez du monde.

Le « Bulletin of the Atomic Scientists » a été fondé en 1945 par Albert Einstein et des scientifiques ayant travaillé sur le projet Manhattan, qui produisit la première bombe atomique. L’horloge avait donc été conçue, afin d’évaluer la possibilité d’une guerre nucléaire mondiale, en soulignant la menace liée à la prolifération des armes nucléaires. A l’origine, après la Seconde Guerre mondiale, l’horloge indiquait minuit moins 7 minutes. En 1991, à la fin de la Guerre froide, elle avait reculé jusqu’à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu’en 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2.