G20 : guerres et “turbulences” s’invitent à l’ouverture du sommet

Les conflits se sont invités lundi à l’ouverture du sommet du G20 à Rio de Janeiro, avec un appel de Joe Biden pour l’Ukraine et un cessez-le-feu au Proche-Orient, tandis que le Chinois Xi Jinping a averti sur une ère de “turbulences”, à quelques semaines du retour de Donald Trump.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, dont le pays est cette année à la tête du forum des plus grandes économies mondiales, voulait laisser les conflits de côté pour se pencher sur “les pauvres, les invisibles du monde”. Mais il a vite été rattrapé par l’actualité. Dès la première séance plénière, le président américain Joe Biden a appelé les pays du G20 à soutenir la “souveraineté” de l’Ukraine. “Les Etats-Unis soutiennent fortement la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Tout le monde autour de cette table, à mon avis, devrait faire de même”, a-t-il déclaré.

Des propos qui prennent une résonance particulière à un moment stratégique: les Etats-Unis ont en effet donné dimanche à Kiev un feu vert pour l’utilisation de leurs missiles de longue portée contre la Russie.

Joe Biden a aussi appelé le G20 à “augmenter la pression sur le Hamas” pour un cessez-le-feu avec Israël, tout en assurant qu’il allait “continuer à œuvrer pour un accord” avant de quitter le pouvoir. Le président américain participe à l’une de ses dernières grandes réunions internationales avant de rendre les clefs de la Maison Blanche à Donald Trump, adversaire déclaré du multilatéralisme.

“Le monde entre actuellement dans une nouvelle période de turbulences et de changement“, a prévenu de son côté le président chinois Xi Jinping lors d’un entretien avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Xi Jinping, qui apparaît comme l’homme fort du sommet face à un Biden en fin de mandat, a une série de rencontres bilatérales de ce type à son agenda.

Le président russe Vladimir Poutine, qui avait déjà manqué les derniers sommets, est le grand absent à Rio.

Chaud et froid de l’Argentine

Les dirigeants du G20 arriveront-ils à surmonter leurs divergences pour s’entendre sur une déclaration finale, et si oui avec quel contenu ?

“Pour le Brésil et d’autres pays, le texte est déjà bouclé, mais certains pays souhaitent rouvrir certains points sur les guerres et le climat“, a indiqué à l’AFP une source au ministère brésilien des Affaires étrangères lundi matin, sans en dire davantage. “Les discussions sur l’Ukraine et le Proche-Orient (…) sont les plus difficiles. Nous verrons jusqu’où nous arrivons à aller dans le communiqué, ça va être un défi”, avait reconnu avant le G20 une source gouvernementale allemande.

Les membres du G20 (19 pays, ainsi que l’Union européenne et l’Union africaine), qui représentent 85% du PIB mondial et 80% des émissions de gaz à effet de serre, sont aussi très attendus sur le climat.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, les a appelés dimanche à assumer leur “leadership” et à faire “des compromis” pour débloquer les négociations qui piétinent depuis plus d’une semaine à la COP29, la conférence sur le climat à Bakou.

Autre incertitude: l’attitude qu’adoptera le président argentin Javier Milei, ultralibéral et climatosceptique. Buenos Aires a soulevé des objections et ne signera pas “nécessairement” le texte, avait dit à l’AFP dimanche soir le chef de la délégation argentine, Federico Pinedo, sans entrer dans les détails. Mais la source diplomatique brésilienne citée plus haut minorait l’opposition argentine.

Buenos Aires s’est déjà fait remarquer lundi matin en étant le seul pays du G20 à ne pas figurer sur la liste des 81 pays de l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté lancée par Lula. La coalition vise à unir les efforts afin de dégager des moyens financiers ou de répliquer les initiatives qui fonctionnent localement.

L’Argentine s’est finalement ravisée quelques heures plus tard et a adhéré à l’Alliance, selon une source gouvernementale brésilienne. Les relations de Javier Milei et Lula sont exécrables. La poignée de mains glaciale qu’ils ont échangée juste avant le sommet l’a montré de façon éclatante.