Fin des pizzas Buitoni

L’usine Nestlé de Caudry, dans le nord de la France, s’apprête à fermer. Son produit ne s’est jamais relevé de la crise E. coli.

Au printemps dernier, a éclaté en France le scandale des pizzas Buitoni contaminées à l’E. coli. Deux enfants en sont décédés. Dans cette affaire, Nestlé, le propriétaire de Buitoni, a accumulé les erreurs de communication tant dans sa gestion de la crise que dans la recherche de la cause et des responsabilités.

Un an plus tard, l’usine de Caudry, dans le nord de la France et lieu de la contamination, s’apprête à fermer et la production des pizzas Buitoni à être définitivement arrêtée. Il faut dire que le produit ne s’est jamais relevé de la crise. En mars, par exemple, les volumes de commandes n’ont atteint que 450 tonnes au lieu des 3.500 prévues.

Le scandale n’a pas atteint que Nestlé puisque c’est tout le marché français de la pizza surgelée qui s’écroule: -23% des ventes au premier trimestre!