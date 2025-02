Etats-Unis et Russie votent contre une résolution condamnant l’assaut russe en Ukraine

Le Kremlin a salué la “position équilibrée” des Etats-Unis après que Washington a voté à l’ONU, aux côtés de Moscou, contre une résolution, préparée par Kiev et les Européens, qui condamne l’assaut de la Russie en Ukraine.

“Nous constatons que les Etats-Unis adoptent une position beaucoup plus équilibrée, qui se concentre réellement sur les efforts visant à résoudre le conflit ukrainien”, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d’un point-presse auquel participe l’AFP.”Nous nous en félicitons. Cette position équilibrée témoigne d’un réel désir de contribuer à un règlement”, a-t-il ajouté.



Il a dit en revanche ne pas voir de “signe d’équilibre” chez les Européens, qui ont soutenu la résolution condamnant Moscou, votant contre les Etats-Unis.

“Peut-être qu’à la suite des contacts entre les Européens et les Américains, d’une manière ou d’une autre, l’Europe gravitera vers un plus grand équilibre”, a encore indiqué M. Peskov.

Les Etats-Unis défient Kiev et ses alliés européens



Trois ans après le début de l’offensive russe en Ukraine, l’ONU s’est prononcée lundi sur plusieurs résolutions sur le conflit, des votes qui ont témoigné du revirement américain dans ce dossier.

Une première résolution préparée par l’Ukraine et ses alliés européens a été adoptée à l’Assemblée par 93 voix pour, 18 contre, et 65 abstentions, sur 193 Etats membres.

Cette première résolution, contre laquelle ont voté la Russie et les Etats-Unis, insiste notamment sur le retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien.

Défiant Kiev et ses alliés européens, les Etats-Unis ont de leur côté soumis à l’Assemblée une résolution concurrente réclamant la fin rapide du conflit mais sans référence à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.



Ce deuxième texte a été largement modifié par plusieurs amendements de pays européens pointant clairement du doigt la Russie pour ce conflit et a été adopté par 93 voix pour, 8 contre et 73 abstentions.

Mais le texte américain original a ensuite été soumis au Conseil de sécurité, où il a été adopté sans que la France ou la Grande-Bretagne n’y apposent leur veto.