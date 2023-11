Eruption volcanique imminente en Islande: vers un scénario catastrophe à la Eyjafjallajokull pour le trafic aérien ?

L’Islande se prépare à une éruption volcanique dans les prochains jours. Quel pourrait être son impact, notamment sur le trafic aérien ?

Une nouvelle éruption volcanique risque de secouer l’Islande dans les prochains jours. Depuis fin octobre, la région de la capitale islandaise, Reykjavik, dans le sud-ouest du pays, connaît une augmentation de son activité sismique. Elle est due à une rivière de magma souterraine – une roche chaude liquide ou semi-liquide – qui se déplace vers le haut sous la surface de la terre. Cette rivière traverse l’Islande et une partie de l’océan Atlantique. L’impact d’une éruption dépendra de l’endroit exact où le magma percera la surface, explique la BBC. L’office météorologique islandais estime que le magma est actuellement à 800 mètres de la surface du sol. Par conséquent, la probabilité d’une éruption du volcan Fagradalsfjall est « élevée » et pourrait se produire dans les prochains jours.

Une ville évacuée

La ville de Grindavik, qui se trouve directement au-dessus du magma, a déjà été évacuée par précaution en raison du risque de « fontaines de feu » et de gaz nocifs.

On se souviendra de l’éruption du volcan au nom imprononçable – Eyjafjallajokull – qui en avril 2010, avait causé à l’époque la plus grande fermeture de l’espace aérien européen depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison d’un vaste nuage de cendres. Les pertes ont été estimées entre 1,5 et 2,5 milliards d’euros.

Un tel scénario catastrophe est-il en vue ? En cas d’éruption, les infrastructures locales pourraient être gravement endommagées et des fumées toxiques pourraient être libérées. Cependant, les craintes initiales d’une perturbation beaucoup plus importante s’estompent, rapporte la BBC.

« L’éruption de l’Eyjafjallajokull en 2010 était très différente, car elle était associée à un volcan bouclier coiffé d’un glacier. C’est l’interaction du magma avec la glace et l’eau de fonte qui a rendu cette éruption si explosive et dangereuse pour l’aviation. Ce n’est pas le cas du Fagradalsfjall”, rassure le Dr Michele Paulatto, volcanologue à l’Imperial College London cité par la BBC.