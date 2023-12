Eruption volcanique en Islande: quel impact sur le trafic aérien et le tourisme?

Une éruption volcanique, la quatrième en trois ans, a débuté ce lundi soir en Islande. Quel est l’impact de cette éruption sur le trafic aérien et le tourisme dans ce pays de feu et de glace?

Un volcan islandais dont l’activité était surveillée de près depuis quelques semaines est entrée en éruption. « Une éruption effusive a commencé à quelques kilomètres au nord-est de Grindavík », peu après 23H30 HB a annoncé l’IMO (l’institut météorologique islandais) dans un communiqué, précisant que le code couleur de l’aviation était passé au rouge. Selon les images des médias locaux, dont les caméras sont installées à proximité du volcan depuis des semaines, la lave orange incandescente jaillit vigoureusement d’une fissure qui semble assez longue.

On se souvient du volcan au nom imprononçable Eyjafjallajökull, dans le sud de l’île, qui avait été à l’origine de la plus forte perturbation du trafic aérien en temps de paix, avant que la pandémie ne vienne stopper toute liaison aérienne.

Actuellement, l’éruption n’a pas d’impact sur le trafic aérien. « Pour le moment, il n’y a aucune perturbation aux arrivées ou aux départs à l’aéroport de Keflavik », a précisé sur son site internet l’opérateur des aéroports islandais ISAVIA.

A helicopter flies near a volcano spewing lava and smoke as it erupts near Grindavik, Iceland, December 19, 2023. Icelandic Coast Guard/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Les voyages toujours possibles

Voyager en Islande reste possible, rassurent les agences de voyage spécialisées Nordic et Noorderhuis. Le trafic aéronautique n’est pas impacté et le reste de l’île nordique reste accessible, soulignent-elles. « Les autorités et la population islandaise sont bien préparées à de tels événements et l’Islande dispose des protocoles et des systèmes les plus avancés au monde en termes d’éruptions volcaniques« , enchérit Maxime Naeyaert, de l’agence de voyage Nordic, cité par Belga. Celle-ci compte environ 200 clients qui ont réservé un voyage vers le pays nordique durant les vacances d’hiver (Noël). Les voyageurs devront toutefois peut-être adapter leur programme. « Le Lagon bleu est fermé et la péninsule de Reykjanes (où l’éruption s’est produite, NDLR) n’est pas accessible », indique Freya Germonpré de Noorderhuis. « Heureusement, des alternatives existent toujours. »

32 systèmes volcaniques actifs dans le pays

La police locale a indiqué que la population ne courrait pas de danger dans l’état actuel de l’éruption. Elle était déjà largement mobilisée depuis octobre et les signes d’un gonflement du sol, causé par une accumulation de magma détectés près du « Lagon bleu », célèbres bains chauds aux eaux turquoises très prisés des touristes. Le site avait partiellement rouvert dimanche devant l’accalmie apparente de la sismicité.

La péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale Reykjavik avait été épargnée par les éruptions pendant huit siècles, jusqu’en mars 2021. Depuis, il y en a eu deux autres, en août 2022 et juillet 2023, signe, pour les volcanologues, d’une reprise de l’activité volcanique dans la région. Trente-deux systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays de feu et de glace, région la plus volcanique d’Europe.

D’autres volcans, comme Askja dans les hauts plateaux inhabités du centre de l’Islande, ont récemment montré des signes d’activité. Un des volcans les plus redoutables du pays est Katla, près de la côte sud. Sa dernière éruption remonte à 1918, une pause inhabituellement longue suggérant un prochain réveil. Les dernières éruptions avaient attiré de nombreux badauds, touristes et locaux, venus admirer les coulées de lave s’échapper des failles éruptives.