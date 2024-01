Elon Musk visite le site d’Auschwitz et va parler d’antisémitisme en ligne, en Pologne

Quelques semaines après avoir déclenché une tempête en relayant des propos relevant de la sphère complotiste et antisémite, le milliardaire américain tente de corriger le tir.

Le milliardaire américain Elon Musk a visité lundi le site de l’ex-camp nazi Auschwitz-Birkenau et devait s’exprimer sur l’antisémitisme en ligne, lors d’une conférence dans le sud de la Pologne, quelques semaines après avoir déclenché une tempête en relayant des propos relevant de la sphère complotiste et antisémite.

M. Musk devait s’exprimer, lors d’une table ronde à 16h00, aux côtés de l’éditorialiste américain Ben Shapiro, à l’occasion d’une conférence à Cracovie. Celle-ci se tient peu avant le 79e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier, date de la Journée de commémoration de l’Holocauste.

Quelques heures plus tôt, M. Musk a effectué une visite privée lundi du site de l’ancien camp de la mort construit par l’Allemagne nazie en Pologne occupée entre 1940 et 1945, où un million de Juifs européens et plus de 100.000 non-Juifs ont été exterminés.

Dérapages à répétition

Cette conférence organisée par l’Association juive européenne (EJA) se tient après que M. Musk a répondu en novembre à un tweet affirmant que les personnes juives encourageaient la « haine contre les Blancs », par ce message : « Tu as dit l’exacte vérité », avant de s’excuser.

Le propriétaire de Tesla et SpaceX a aussi été accusé d’avoir laissé proliférer les discours haineux sur X (ex-Twitter). Des hauts responsables politiques européens et Elon Musk, se sont réunis à Cracovie « pour discuter et trouver des solutions à la hausse astronomique de l’antisémitisme en Europe », selon l’EJA. Cette « tendance inquiétante » s’est intensifiée depuis le début de la guerre à Gaza.