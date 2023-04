Economie: l’UE doit bâtir son « indépendance » face aux Etats-Unis

Bruno Le Maire, le ministre français de l’Economie, a défendu l’importance pour l’Union européenne de devenir « indépendante » et de développer sa propre « pensée stratégique » en réponse aux propos controversés d’Emmanuel Macron sur Taïwan.

Le ministre a souligné que l’Europe est un allié des Etats-Unis et partage avec eux des valeurs et des intérêts économiques, mais cela ne signifie pas qu’elle doit être automatiquement en opposition avec la Chine. Au lieu de cela, la France et l’UE cherchent à renforcer leur indépendance et leur capacité à dialoguer plutôt que de s’engager dans une logique de confrontation avec la Chine ou les Etats-Unis.

Le président français, Emmanuel Macron, avait appelé l’Europe à ne pas suivre aveuglément les Etats-Unis ou la Chine sur la question de Taïwan et à incarner un « troisième pôle ». Lors de sa visite d’Etat aux Pays-Bas, il a présenté sa vision de la souveraineté et de la sécurité européenne en matière économique et industrielle, tout en poussant pour un plan d’investissements massifs dans l’industrie verte en réponse à celui proposé par le président américain Joe Biden.

Bruno Le Maire a affirmé que l’Europe doit avoir sa propre pensée stratégique en matière économique, financière et géopolitique, tout en étant un allié des Etats-Unis avec sa propre vision et ses propres intérêts. Il a conclu en déclarant que l’UE doit bâtir sa propre puissance pour ne pas être prise « entre le marteau et l’enclume ».